TPBL／開幕前哨戰 海神轟下攻城獅

職籃新聯盟TPBL官方熱身賽本周在台中洲際迷你蛋登場，今天第2日賽程，高雄全家海神隊在洋將布銳克曼穿針引線、本土吳曉謹瑾外線攻勢帶動下，第三節拉開領先，最終以102：78擊敗新竹御嵿攻城獅隊，為即將到來的開幕周賽事打下氣勢。

TPBL將於19日點燃戰火，海神和福爾摩沙夢想家擔綱開幕周主場重任，其中海神20日對手就是攻城獅，今天形同開幕周前哨戰。

海神第一次進攻胡瓏貿就飆進外線，他前5分半3次出手都命中，6分38秒底線遭犯規、失去平衡下隨手一拋又破網，儘管裁判沒吹「4分打」，隊友威勝馬上單打得手完成「3分打」，讓海神領先擴大到21：10；李啟瑋飆進三分球、米克獅「3分打」讓攻城獅追到5分差，但海神有吳曉謹飆進外線後再抄截快攻得手，加上林任鴻連打進2球，海神拉出一波9：0攻勢，首節也握有33：26領先。

第二節攻城獅在高國豪連飆進2記三分彈下將比數追到43：45，1分52秒高國豪抄截後快攻得手更讓攻城獅50：49反超比分。吳曉謹馬上回敬逆轉外線，半場打完海神仍握有54：51領先。

攻城獅第三節一度比數59：57再超前，但海神有吳曉謹外線再破網、蘇文儒阻攻後投進弧頂外線，打出一波16：0猛攻拉開差距，攻城獅就算李家瑞投進壓哨外線，三節打完仍陷入63：77落後。

第四節攻城獅手感持續低迷，前7分鐘僅拿5分，讓海神領先持續拉大，最終海神就以102：78大比分拿下勝利。

吳曉謹三分球5投4中攻下全場最高20分，傷後回歸的布銳克曼14分、8助攻，洋將威勝16分、10籃板；攻城獅只有高國豪的12分達兩位數。

商品推薦