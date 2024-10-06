NBA／射手小將上演逆轉絕殺秀 勇士主帥：很高興能擁有他
勇士今天在夏威夷檀香山與快艇展開熱身賽之旅，選秀會上從雷霆交易過來的後衛華特斯（Lindy Waters III），在比賽最後時刻展現大心臟，接獲傳球轟進絕殺三分球，幫助勇士以91比90逆轉勝。
邁入生涯第4個賽季的華特斯，並非選秀會出身，上季在有限上場時間內繳出43.5%的三分球命中率，他在這場比賽中外線7投5中，其中4球出現在決勝節，就連總教練柯爾（Steve Kerr）賽後都忍不住誇讚華特斯是非常優秀的射手。
「不只是定點投籃而已，你可以看到他在最後一波進攻中是從掩護繞出來接應，我們真的很高興可以擁有他。總管在交易他這件事情做得很好，他很適合我們的球風。」柯爾說。
休賽季面臨陣容巨大變動的勇士，此役由庫明加（Jonathan Kuminga）和梅爾頓（De'Anthony Melton）出任先發，搭配雙老柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）和傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis），球隊整體進攻狀態不佳，團隊命中率僅33.7%，三分球更是48投11中。
不過進攻端失靈，勇士在防守方面卻有收穫，壓迫快艇命中率在4成以內，全場更送出14次抄截和7記阻攻，創造出最後逆襲機會。
柯瑞拿到9分2助攻，庫明加7分7籃板，梅爾頓8分；華特斯得分全靠外線，獨拿15分，穆迪（Moses Moody）也有12分進帳。
雷納德（Kawhi Leonard）並未出賽，哈登（James Harden）只打17分鐘就有13分8助攻的表現，祖巴茲（Ivica Zubac）14分6籃板，鮑威爾（Norman Powell）11分。
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