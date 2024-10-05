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NBA／父親過世後再傳身體不適 維金斯確定缺陣勇士首場熱身賽

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士側翼維金斯因身體不適，無法順利參加對上快艇的熱身賽首戰。 美聯社
勇士側翼維金斯因身體不適，無法順利參加對上快艇的熱身賽首戰。 美聯社

NBA熱身賽正式拉開序幕，不過勇士側翼悍將維金斯Andrew Wiggins）卻因身體不適，恐怕無法順利參加首戰。

維金斯在2019~20賽季從灰狼轉戰勇士，並在2022年幫助球隊得到總冠軍。不過自2022~2023球季開始，他的個人狀態突然下滑，並且時常因個人原因缺席比賽，最後該季僅出陣37場例行賽。至於上賽季雖然出席場次回正，但平均得分卻是生涯最低的13.2分，甚至失去了先發位置。

不過球團基於個人隱私，一直未對外告知維金斯缺席與失常的原因，直到有媒體傳出他的父親老維金斯（Mitchell Wiggins）重病纏身，需要維金斯時常前往醫院照顧。而隨著今年9月老維金斯過世，這則消息也得到證實。

怎料在父親過世後維金斯陷入身體不適問題，目前已連續3次缺席勇士隊內訓練，也無法出席6日對上快艇的例行賽。對此主帥柯爾（Steve Kerr）強調並不擔心，目前他有在重量訓練室進行個人訓練，近日也有媒體發現維金斯帶著口罩練習罰球。

Andrew Wiggins 勇士 維金斯

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