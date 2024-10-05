NBA／湯普森出走誰會成為柯瑞新搭檔？外媒猜測可能是這3人

NBA即將展開新賽季，勇士「浪花兄弟」今夏拆夥後，當家柯瑞（Stephen Curry）後場新搭檔也即將出爐。外媒《Sportskeeda》近日就列出3位可能人選，分別是神射手希爾德（Buddy Hield）、大鎖梅爾頓（De'Anthony Melton）和灣區新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）。

希爾德。 路透

湯普森（Klay Thompson）離開勇士後，球團也分別找來新血補強，並在今年7月透過「先簽後換」網羅31歲的希爾德。上賽季他分別待過溜馬和76人，3分命中率約在3成8，生涯3分命中率上看4成，並且他在過去5季一共投進1322顆三分球，更超越了柯瑞近5季累計的1264顆三分，兩人有望再現「浪花兄弟」光景。

梅爾頓。 法新社

梅爾頓則與希爾德不同，做為後場大鎖，他可以幫助柯瑞分擔防守壓力，解放進攻端火力。《Sportskeeda》指出，勇士巔峰時期也配置了許多相似類型的球員，包含格林（Draymond Green）、伊古達拉（Andre Iguodala）和湯普森等。

波傑姆斯基。 法新社

最後一位人選是勇士自家培養的波傑姆斯基，這位21歲小將上賽季入選年度第1隊，也曾代替湯普森先發出場。值得注意的是，當他與柯瑞同時在場上時，共計能比對手多得122分，是不可小覷的新星。

Who should be our starting SG



•De’Anthony Melton Defensive choice

•Buddy Hield Floor spacing Option

•Brandin Podziemski Long term option pic.twitter.com/F330ZuFpdo — Chef curry Parody (@baby_face_goat) 2024年10月2日

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