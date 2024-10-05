快訊

基隆消防員颱風天買便當被拍照公審 仁愛分隊回應了

獸醫睪丸悶痛…妻爆他「做1事」半小時起跳 泌尿科醫認同：原因之一

NBA／湯普森出走誰會成為柯瑞新搭檔？外媒猜測可能是這3人

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞。 路透
柯瑞。 路透

NBA即將展開新賽季，勇士「浪花兄弟」今夏拆夥後，當家柯瑞Stephen Curry）後場新搭檔也即將出爐。外媒《Sportskeeda》近日就列出3位可能人選，分別是神射手希爾德（Buddy Hield）、大鎖梅爾頓（De'Anthony Melton）和灣區新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）。

希爾德。 路透
希爾德。 路透

湯普森Klay Thompson）離開勇士後，球團也分別找來新血補強，並在今年7月透過「先簽後換」網羅31歲的希爾德。上賽季他分別待過溜馬和76人，3分命中率約在3成8，生涯3分命中率上看4成，並且他在過去5季一共投進1322顆三分球，更超越了柯瑞近5季累計的1264顆三分，兩人有望再現「浪花兄弟」光景。

梅爾頓。 法新社
梅爾頓。 法新社

梅爾頓則與希爾德不同，做為後場大鎖，他可以幫助柯瑞分擔防守壓力，解放進攻端火力。《Sportskeeda》指出，勇士巔峰時期也配置了許多相似類型的球員，包含格林（Draymond Green）、伊古達拉（Andre Iguodala）和湯普森等。

波傑姆斯基。 法新社
波傑姆斯基。 法新社

最後一位人選是勇士自家培養的波傑姆斯基，這位21歲小將上賽季入選年度第1隊，也曾代替湯普森先發出場。值得注意的是，當他與柯瑞同時在場上時，共計能比對手多得122分，是不可小覷的新星。

Klay Thompson Stephen Curry 勇士 柯瑞 湯普森

相關新聞

NBA／父子同場再等等！ 布朗尼2分3阻攻 湖人熱身賽慘敗灰狼

NBA熱身賽今天拉開序幕，湖人與灰狼對決能不能見到「父子聯手」備受外界關注。可惜答案並不如球迷期待，詹姆斯（LeBron James）未出陣，而布朗尼（Bronny James）雖然有上場，但6投1中

NBA／熱身賽阿布達比揭開序幕 塞爾蒂克20顆3分彈逆轉金塊

NBA新賽季即將開打，首場熱身賽在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比拉開序幕，由衛冕軍塞爾蒂克對上金塊。兩隊主力球員們今天都小試身手，最終靠著綠軍靠著里查德（Payton Pritchard）6記3分球以及

NBA／湯普森出走誰會成為柯瑞新搭檔？外媒猜測可能是這3人

NBA即將展開新賽季，勇士「浪花兄弟」今夏拆夥後，當家柯瑞（Stephen Curry）後場新搭檔也即將出爐。外媒《Sportskeeda》近日就列出3位可能人選，分別是神射手希爾德（Buddy Hi

WNBA／差1張就是全票通過！超級狀元克拉克沒懸念獲新人王

印第安納狂熱超級狀元克拉克（Caitlin Clark）初入聯盟便狂破各項紀錄，並帶領球隊睽違7年再次殺進季後賽，掀起風潮。而今天她在年度最佳新人投票中拿到66張第一名選票，差1張就是「全票新人王」。

NBA／擺脫上季低潮強勢回歸？莫蘭特：快樂的我很可怕

灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）上季因直播亮槍被禁賽25場，復出後只打9場就因傷整季報銷。新賽季莫蘭特即將捲土重來，他認為自己保持快樂會很可怕。 莫蘭特球風勁爆，又帶領灰熊變成西區勁旅，成為

NBA／覺醒肌肉男！太陽神射手休賽季回母校鍛鍊增重16公斤

太陽隊「鬼神」艾倫（Grayson Allen）休賽季變身成肌肉男，引發球迷熱烈討論，據報導，他體重從88公斤上升至104公斤。 艾倫上季轉戰太陽，場均能攻下13.5分，三分命中率高達46.1%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。