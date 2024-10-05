NBA／父子同場再等等！ 布朗尼2分3阻攻 湖人熱身賽慘敗灰狼

NBA熱身賽今天拉開序幕，湖人與灰狼對決能不能見到「父子聯手」備受外界關注。可惜答案並不如球迷期待，詹姆斯（LeBron James）未出陣，而布朗尼（Bronny James）雖然有上場，但6投1中僅得2分，最終紫金大軍也以107：124遭到痛宰。

雙方今天都以練兵為目標，主力球員們包含湖人雙星詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）和灰狼少主 「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）以及新同學藍道（Julius Randle）都沒有出賽。至於布朗尼則是從板凳出發，不過前5次進攻嘗試都以失敗做收，也連帶影響進攻欲望，一直到第4節末段才靠著切入開張，得到2分1籃板1助攻，不過他在防守端頗有建樹，貢獻3次火鍋。

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除了布朗尼狀態低迷，湖人眾將也找不到比賽節奏，得分最高的是菜鳥內希特（Dalton Knecht）和里夫斯（Austin Reaves），但只有16分，且里夫斯手感不佳，9投僅2中，羅素（D'Angelo Russell）則是中規中矩的14分。

反觀灰狼在大將缺陣的情況下仍有3人得分突破20大關，米諾特（Josh Minott）砍進22分、菜鳥迪林漢姆（Rob Dillingham）21分和加薩（Luka Garza）20分。第四節雖然一度被湖人追到1分差，但靠著小將發威又打出一波流帶走比賽，最終以124：107在第一場熱身賽大勝湖人17分。

值得一提的是灰狼新同學迪文森佐（Donte DiVincenzo）今天只打了一節，上場9分54秒，就以百分之百命中率包含3記三分球砍進11分！

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