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NBA／熱身賽阿布達比揭開序幕 塞爾蒂克20顆3分彈逆轉金塊
NBA新賽季即將開打，首場熱身賽在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比拉開序幕，由衛冕軍塞爾蒂克對上金塊。兩隊主力球員們今天都小試身手，最終靠著綠軍靠著里查德（Payton Pritchard）6記3分球以及全隊20顆3分球，以107：103取得勝利。
熱身賽首戰塞爾蒂克雙槍泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）皆有出陣，不過都僅上場19分鐘，泰托姆攻下12分6籃板5助攻，布朗則有8分2籃板2助攻。綠軍當中手感最火燙的則是替補射手里查德，他出戰24分鐘，用6顆3分球砍下全隊最高21分，另有6助攻4籃板進帳。
金塊方面，表現最亮眼當屬王牌中鋒約柯奇（Nikola Jokic），他僅用兩節就得到14分8籃板準雙10成績，新同學衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也扮演板凳暴徒，替補出發拿到12分8助攻4籃板。
在約柯奇強勢表現帶領下，前兩節金塊都握有領先，第三節甚至一口氣拉開至雙位數差距，不過隨著主力下場休息，再加上塞爾蒂克全場20顆3分球加持下，最終綠軍成功逆轉，以107：103險勝，拔得熱身賽頭籌。
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