PLG／鋼鐵人主場落腳雄中 新賽季外籍生可望登錄2人

即將在下周於台南成功大學展開熱身賽賽程的PLG，聯盟將在今天下午公告新賽季賽程，例行賽將於10月26日舉行，至於高雄鋼鐵人隊受到原主場鳳山體育館整修影響，新賽季例行賽將以高雄中學體育館作為主場館。

對於鋼鐵人最終選定雄中體育館作為新賽季主場，聯盟副會長陳建州也透露，儘管鋼鐵人仍希望沿用鳳山為主場，不過在場地整修的情況下球團也持續與之溝通，甚至曾考慮將主場移至屏東或是義守大學，最終才決定在交通位置較方便的雄中體育館。

除了賽程公告外，陳建州也在今天的媒體餐敘中透露，外籍生制度將可能在新賽季進行調整，各隊每場比賽將能登錄2人、上場1人，「各球團有提出外籍生上場人次的問提，我們預計在下周進行進度報告。」

至於回歸到4隊的PLG，新賽季季後賽也將由第2、3名球隊在首輪進行交手後，再由勝方與例行賽龍頭爭奪冠軍。

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