WNBA／差1張就是全票通過！超級狀元克拉克沒懸念獲新人王

印第安納狂熱超級狀元克拉克（Caitlin Clark）初入聯盟便狂破各項紀錄，並帶領球隊睽違7年再次殺進季後賽，掀起風潮。而今天她在年度最佳新人投票中拿到66張第一名選票，差1張就是「全票新人王」。

克拉克大學時期就大殺四方，今年3月成為NCAA史上最高得分球員，打破高懸54年紀錄。大四那年出戰的全國總決賽，收視人數甚至比前一年NBA總冠軍賽和大聯盟世界大賽任何一場都高，媒體稱之為「凱特琳·克拉克效應」。

在以狀元身分進入聯盟後，克拉克也用超狂實力打破多項紀錄，成為票房保證。她本季出賽40場可以繳出19.2分、8.4助攻5.7籃板，並創下單場最多19次助攻、單季累積助攻數最高337次、單季第2多122記3分球等，讓她毫無懸念的以66票成為年度最佳新人，僅差1票就是全票通過，至於掉的那一票則是由芝加哥天空的菜鳥長人里斯（Angel Reese）獲得。

克拉克拿下新人王後說道：「非常榮幸能獲得這個獎項，但更重要的是感謝支持我的每一個人，我的家人、朋友和隊友乃至整支球隊，以及所有幫我們加油打氣的球迷。」

one of the best rookie seasons ever.



Caitlin Clark is the 2024 @WNBA Rookie of the Year. pic.twitter.com/kab63rJQnF — Indiana Fever (@IndianaFever) 2024年10月3日

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