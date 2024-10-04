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NBA／擺脫上季低潮強勢回歸？莫蘭特：快樂的我很可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
莫蘭特。 法新社
莫蘭特。 法新社

灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）上季因直播亮槍被禁賽25場，復出後只打9場就因傷整季報銷。新賽季莫蘭特即將捲土重來，他認為自己保持快樂會很可怕。

莫蘭特球風勁爆，又帶領灰熊變成西區勁旅，成為聯盟及運動品牌NIKE力捧的新星。不過他場外風波不斷，被拍到在夜店紙醉金迷、與球迷在場外爭執，兩度持槍更讓他的名聲跌落谷底。

莫蘭特日前在媒體日透露自己從這些場內外經歷學到很多，他談到新賽季展望，「現在我很開心，我覺得一個快樂的莫蘭特，對很多人來說是可怕的，只要保持健康和快樂，這將是一個很棒的賽季。」

灰熊上賽季因傷兵問題，只打出西區第13戰績，獲得選秀第9順位籤，選入加拿大華裔中鋒周志豪（Zach Edey）。周志豪有望成為灰熊主力中鋒，休賽季一直和莫蘭特訓練培養默契，莫蘭特先前曾給周志豪高評價，「絕對是年度最佳新秀，我覺得很簡單。」

Ja Morant 灰熊

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