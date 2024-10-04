NBA／覺醒肌肉男！太陽神射手休賽季回母校鍛鍊增重16公斤
太陽隊「鬼神」艾倫（Grayson Allen）休賽季變身成肌肉男，引發球迷熱烈討論，據報導，他體重從88公斤上升至104公斤。
艾倫上季轉戰太陽，場均能攻下13.5分，三分命中率高達46.1%，太陽季中開4年7000萬美元合約續留他。不過艾倫在季後賽首戰扭傷腳踝，G2又受傷，接下來兩戰都沒上場，太陽也被橫掃出局。
艾倫休賽季回母校杜克大學，找總教練謝耶（Jon Scheyer）幫忙鍛鍊，他受訪時提到訓練目標，「主要提升速度、力量和爆發力，讓自己回到比賽狀態，變得更快、更強，為十月做好準備。」
由於休賽季太陽簽下控衛瓊斯（Tyus Jones），艾倫新賽季預計從板凳出發，他在球隊媒體日上說，「我覺得瓊斯打先發，我們球隊變強了。我還是同一個人，甚至變得更好，很高興瓊斯在我們球隊，期待我們在場上的表現。」
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