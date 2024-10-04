快訊

基隆今上班大雨通勤塞…民眾不滿爆灌臉書 謝國樑回應了

他殺山口組老大後神隱 黑白兩道追捕39年卻因選舉落網

東港安泰醫院疑殘火復燃！火調人員聞燒焦味 急叫消防車到場

NBA／覺醒肌肉男！太陽神射手休賽季回母校鍛鍊增重16公斤

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽隊神射手「鬼神」艾倫。 法新社
太陽隊神射手「鬼神」艾倫。 法新社

太陽隊「鬼神」艾倫（Grayson Allen）休賽季變身成肌肉男，引發球迷熱烈討論，據報導，他體重從88公斤上升至104公斤。

艾倫上季轉戰太陽，場均能攻下13.5分，三分命中率高達46.1%，太陽季中開4年7000萬美元合約續留他。不過艾倫在季後賽首戰扭傷腳踝，G2又受傷，接下來兩戰都沒上場，太陽也被橫掃出局。

艾倫休賽季回母校杜克大學，找總教練謝耶（Jon Scheyer）幫忙鍛鍊，他受訪時提到訓練目標，「主要提升速度、力量和爆發力，讓自己回到比賽狀態，變得更快、更強，為十月做好準備。」

由於休賽季太陽簽下控衛瓊斯（Tyus Jones），艾倫新賽季預計從板凳出發，他在球隊媒體日上說，「我覺得瓊斯打先發，我們球隊變強了。我還是同一個人，甚至變得更好，很高興瓊斯在我們球隊，期待我們在場上的表現。」

相關新聞

NBA／對交易感到震驚 唐斯報到日先向布朗森自介拜碼頭

灰狼明星前鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）在日前遭到球隊打包送往尼克後，在今天首度參與尼克練球，並與昔日曾...

NBA／交易後灰狼進入愛德華時代 藍道：我來幫忙奪冠的

在日前將球隊當家球星唐斯（Karl-Anthony Towns）交易出去後，灰狼在今天為新成員藍道（Julius Ran...

NBA／新賽季確定擔任湖人主控 羅素：想為不職業行為道歉

湖人隊控衛羅素（D'Angelo Russell）上季表現起伏大，一度被擺到板凳席。湖人新任總教練瑞迪克（JJ Redick）日前確定羅素是先發一員，羅素也為上季缺乏職業精神道歉。 新賽季羅素將

NBA／朗多獲邀當公鹿客座教練 瑞佛斯稱執教仍缺一元素

在今年4月高掛球鞋並於6月在義大利完成終身大事後，前NBA冠軍後衛朗多（Rajon Rondo）有望在新賽季以不同身份回...

NBA／覺醒肌肉男！太陽神射手休賽季回母校鍛鍊增重16公斤

太陽隊「鬼神」艾倫（Grayson Allen）休賽季變身成肌肉男，引發球迷熱烈討論，據報導，他體重從88公斤上升至104公斤。 艾倫上季轉戰太陽，場均能攻下13.5分，三分命中率高達46.1%

NBA／解釋和勇士提前續約原因 柯瑞重申：想終生留在灣區

勇士隊招牌的「浪花兄弟」本季雖拆夥，不過柯瑞（Stephen Curry）季前和勇士提前續約一年，代表2026到27球季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。