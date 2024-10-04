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NBA／新賽季確定擔任湖人主控 羅素：想為不職業行為道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
羅素。 法新社
羅素。 法新社

湖人隊控衛羅素（D'Angelo Russell）上季表現起伏大，一度被擺到板凳席。湖人新任總教練瑞迪克（JJ Redick）日前確定羅素是先發一員，羅素也為上季缺乏職業精神道歉。

新賽季羅素將與里夫斯（Austin Reaves）、詹姆斯（LeBron James）、八村壘（Rui Hachimura）和戴維斯（Anthony Davis）組成先發陣容。

羅素上賽季曾和前主帥漢姆（Darvin Ham）發生爭執，一度失去先發位置，雖然他後來重回先發，但季後賽首輪面對金塊隊相當掙扎，場均只有14.2分，投籃命中率38.4%，三分球命中率31.8%。

羅素在媒體日坦承自己上季缺乏職業精神，「老實說，我真的想為不夠職業的行為道歉。有時我沒展現團隊優先的態度，不管經歷多少起伏，我都需要保持成熟和職業精神，防守方面要更加負責任。」

湖人 羅素

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