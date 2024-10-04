NBA／朗多獲邀當公鹿客座教練 瑞佛斯稱執教仍缺一元素

在今年4月高掛球鞋並於6月在義大利完成終身大事後，前NBA冠軍後衛朗多（Rajon Rondo）有望在新賽季以不同身份回到球場上，成為協助前主帥瑞佛斯（Doc Rivers）的公鹿教練團一員。

生涯曾2度奪冠，並4度入選明星賽的朗多，在今年4月宣布高掛球鞋結束職業球員生涯，6月份他也在義大利舉行婚禮，並邀請前主帥瑞佛斯到場分享喜悅，身為公鹿總教練的瑞佛斯在當時也向朗多表示，「你該去訓練營了。」

而本周朗多也以客座教練身份在公鹿的訓練營中現身，不過當談到朗多的身份時，瑞佛斯卻只表示，「你們將會經常看到他，我就說那麼多了。」

至於朗多則表示，瑞佛斯目前仍有很多考慮因素，他的未來發展也還未正式定案，「你還不能說我要成為一名教練，但事情確實是正在順利發展中，有很多事情我還必須想辦法磨合和犧牲，這是我必須要去做的事情，尤其當早上的會議時，你必須花很多時間在觀看影片上。」

朗多坦言，對於成為一名NBA教練團成員，自己心中並沒有明確的路徑，球員生涯也看過不少球員一路變成總教練的例子，現在自己只是在努力吸收的階段，也感謝瑞佛斯給予他這樣的機會。

瑞佛斯則表示，朗多是他執教生涯中共事過最聰明的球員，且不僅是球員，還很清楚什麼時候該說話，什麼時候不該說，「他無疑是一位出色的團隊建設者，能有他在身邊真的很有趣。」但他也認為朗多目前要成為一名教練，必須要更有耐心，尤其是面對那些無法像他一樣解讀比賽的球員時。

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