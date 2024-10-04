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NBA／交易後灰狼進入愛德華時代 藍道：我來幫忙奪冠的

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
灰狼在今天為新成員藍道（中）、迪文森佐左）、貝茲·裘普（右）舉行介紹會。 美聯社
灰狼在今天為新成員藍道（中）、迪文森佐左）、貝茲·裘普（右）舉行介紹會。 美聯社

在日前將球隊當家球星唐斯（Karl-Anthony Towns）交易出去後，灰狼在今天為新成員藍道（Julius Randle）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）、貝茲·裘普（Keita Bates-Diop）舉行介紹會，其中藍道坦言來到灰狼就是希望能幫上愛德華（Anthony Edwards）並衝擊總冠軍。

上賽季打出隊史最佳成績的灰狼，卻在新賽季季前訓練營展開前宣布與尼克、黃蜂達成三方交易案，將過去幾年都被視為球隊基石的「狼王」唐斯給交易出去，換來明星前鋒藍道以及替補好手迪文森佐等人，儘管這筆交易外界褒貶不一，但也正式宣告灰狼將進入愛德華時代。

灰狼總裁康納利（Tim Connelly）也不諱言，這次會選擇唐斯交易出去的一大原因，就是因為新的勞資協議對於球隊建構上有了更多限制，如何讓球隊戰力更有深度也將成為一大關鍵，「我們並不會輕易交易像唐斯這樣的球員，但我們同時也對於自己想要的球員有非常具體的規劃，當你看到這些人的表現時，他們的要價通常是非常高的。」

已經確定新賽季會以先發身份與愛德華、戈貝爾（Rudy Gobert）攜手上陣的藍道，對於改披上灰狼戰袍也感到躍躍欲試，「這裡的空氣清新，我很高興能夠把過去5年學到的一切帶到這裡來幫助這些人，你總會想要去一個被需要的地方，而我在這裡感覺到了，在我職業生涯的這個階段，已經取得一些個人成就，但我想要贏得總冠軍，現在是絕佳機會。」

除了藍道將頂上唐斯的缺口外，迪文森佐更被認為是為灰狼帶來戰力深度與外線能力的關鍵，他說：「在這裡你可以嘗試打不同的陣容，不管是大陣容還是小球都很好，這就是我感到如此興奮的重要原因。」

康納利最終也提到，要在球隊歷經了隊史最好的賽季後進行重磅交易案，確實不是一件容易的事情，但新賽季的西區競爭將變得更加艱困，藍道等人的加入將能幫助他們以愛德華為核心進行最大限度的補強，「這些球員都來自一個勝利的環境，他們的多才多藝以及幫助球隊取勝的方式，都將成為愛德華的最佳助力。」

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