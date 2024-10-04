NBA／對交易感到震驚 唐斯報到日先向布朗森自介拜碼頭

灰狼明星前鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）在日前遭到球隊打包送往尼克後，在今天首度參與尼克練球，並與昔日曾在灰狼執教的尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）相見歡，唐斯坦言，儘管在知道被交易的第一時間感到相當訝異，但錫伯杜將幫助他更快融入尼克。

灰狼在日前與尼克、黃蜂達成三方交易案，送走當家球星唐斯換取藍道（Julius Randle）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）、貝茲·裘普（Keita Bates-Diop）和選秀權等，而在昨天透過社群向灰狼與球迷道別後，今天唐斯也正式向尼克報到。

唐斯坦言，儘管被交易的第一時間感到相當訝異，不過能與尼克總教練錫伯杜再續前緣，也成為他加盟新東家的定心丸，「我認為我們有一點優勢，就是我很清楚也喜歡他跑動的進攻方式，也知道他喜歡的防守方式和對於球員的期待。」

KARL-ANTHONY TOWNS FIRST MEDIA AVAILABILITY AS A KNICK 🎙️#NewYorkForever pic.twitter.com/gGH76o7fcZ — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 2024年10月3日

對於日前尼克隊長布朗森（Jalen Brunson）曾在球隊傳出交易傳聞後，脫口而出不知道唐斯是誰，讓唐斯也在今天趕緊向布朗森「拜碼頭」，「我今天做的第一件事就是走到布朗森面前然後自我介紹『嗨，我是唐斯。』因為我知道這對他來說是一件很掙扎的事情。」

而出生於紐澤西的唐斯，談到這次回到紐約效力尼克，也讓他直言能為家鄉球隊出賽感到開心，「我將能夠更常見到我的祖母，也可以看到我的姪女、姪子，在得知我將回到紐約後，我的手機訊息就不曾間斷，很高興他們給我這樣的機會。」

Karl-Anthony Towns is asked about MSG becoming "his home":



"This is not *my* home, it's *our* home. JB has been building something special here. This is our home, I'm here to amplify them and be the best teammate I can be." pic.twitter.com/te7ASmndek — Knicks Videos (@sny_knicks) 2024年10月3日

尼克總教練錫伯杜對於這次能再與唐斯合作，他也直言唐斯已經比過去成長，「他已經獲得更多的經驗，他深入到季後賽之中，並且知道這種感覺，儘管你試圖為這樣的事情做準備，但必須實際經歷才能完全理解那是什麼，他現在已經比剛進聯盟時了解的更深入。」

商品推薦