快訊

這3種飲料喝愈多，中風風險越高！研究建議每天喝7杯水預防中風

LINE免費貼圖6款來了！餃貓FAMILY畫風超Q 毛孩圖案爽用到明年4月

頂尖科學家／全球前2%的他6次升等未過 嘆研究要進棺材

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／對交易感到震驚 唐斯報到日先向布朗森自介拜碼頭

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐斯今天正式向尼克報到。 截圖自尼克官方粉絲團
唐斯今天正式向尼克報到。 截圖自尼克官方粉絲團

灰狼明星前鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）在日前遭到球隊打包送往尼克後，在今天首度參與尼克練球，並與昔日曾在灰狼執教的尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）相見歡，唐斯坦言，儘管在知道被交易的第一時間感到相當訝異，但錫伯杜將幫助他更快融入尼克。

灰狼在日前與尼克、黃蜂達成三方交易案，送走當家球星唐斯換取藍道（Julius Randle）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）、貝茲·裘普（Keita Bates-Diop）和選秀權等，而在昨天透過社群向灰狼與球迷道別後，今天唐斯也正式向尼克報到。

唐斯坦言，儘管被交易的第一時間感到相當訝異，不過能與尼克總教練錫伯杜再續前緣，也成為他加盟新東家的定心丸，「我認為我們有一點優勢，就是我很清楚也喜歡他跑動的進攻方式，也知道他喜歡的防守方式和對於球員的期待。」

對於日前尼克隊長布朗森（Jalen Brunson）曾在球隊傳出交易傳聞後，脫口而出不知道唐斯是誰，讓唐斯也在今天趕緊向布朗森「拜碼頭」，「我今天做的第一件事就是走到布朗森面前然後自我介紹『嗨，我是唐斯。』因為我知道這對他來說是一件很掙扎的事情。」

而出生於紐澤西的唐斯，談到這次回到紐約效力尼克，也讓他直言能為家鄉球隊出賽感到開心，「我將能夠更常見到我的祖母，也可以看到我的姪女、姪子，在得知我將回到紐約後，我的手機訊息就不曾間斷，很高興他們給我這樣的機會。」

尼克總教練錫伯杜對於這次能再與唐斯合作，他也直言唐斯已經比過去成長，「他已經獲得更多的經驗，他深入到季後賽之中，並且知道這種感覺，儘管你試圖為這樣的事情做準備，但必須實際經歷才能完全理解那是什麼，他現在已經比剛進聯盟時了解的更深入。」

延伸閱讀

NBA／三方交易成形 唐斯告別灰狼：你們激勵我成為最好球員

NBA／布朗森感性談尼克兩戰友離隊 被問到唐斯「裝不認識」

藍道季後賽超軟、唐斯已經變硬 尼克神操作又來一筆！

灰狼拆雙塔只因龐大薪資壓力 尼克華麗五門齊想像無限

相關新聞

NBA／對交易感到震驚 唐斯報到日先向布朗森自介拜碼頭

灰狼明星前鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）在日前遭到球隊打包送往尼克後，在今天首度參與尼克練球，並與昔日曾...

NBA／交易後灰狼進入愛德華時代 藍道：我來幫忙奪冠的

在日前將球隊當家球星唐斯（Karl-Anthony Towns）交易出去後，灰狼在今天為新成員藍道（Julius Ran...

NBA／朗多獲邀當公鹿客座教練 瑞佛斯稱執教仍缺一元素

在今年4月高掛球鞋並於6月在義大利完成終身大事後，前NBA冠軍後衛朗多（Rajon Rondo）有望在新賽季以不同身份回...

NBA／解釋和勇士提前續約原因 柯瑞重申：想終生留在灣區

勇士隊招牌的「浪花兄弟」本季雖拆夥，不過柯瑞（Stephen Curry）季前和勇士提前續約一年，代表2026到27球季...

NBA／讚羅斯為體能型控衛開路 昔日接班人莫蘭特送祝福

灰熊隊35歲後衛羅斯（Derrick Rose）在上周宣布高掛球鞋結束16年職業球員生涯，不少球員都在近日向他送上祝福，...

NBA／讚大谷是最棒男人！八村壘：日本和洛杉磯都只關注他

MLB洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平今年打出「54轟59盜」史詩級賽季，同城NBA湖人隊日本混血前鋒八村壘（Rui Hachimura）也對大谷表現表達讚嘆。 大谷翔平本季只以指定打擊（DH）身分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。