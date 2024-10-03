NBA／解釋和勇士提前續約原因 柯瑞重申：想終生留在灣區

勇士隊招牌的「浪花兄弟」本季雖拆夥，不過柯瑞（Stephen Curry）季前和勇士提前續約一年，代表2026到27球季續戰，他在媒體日也透露提前續約的原因，且重申想當一輩子「勇士人」的決心。

36歲的柯瑞過去就曾提到，希望職業生涯都穿著勇士戰袍，今年和球隊提前續約，他表示對自己十分重要，「我的目標一直是當一輩子的勇士人，且整個過程保持競爭力，這不是秘密。」柯瑞補充說，他知道一輩子只效力一支隊伍難度很高，有同樣經歷的球員並不多見，但自己仍想成為其中一員。

柯瑞還提到，續約可以讓外界不要在這個賽季有其他猜測或干擾，「不論這個球季發生什麼事、下個球季或是第三個球季，我所有的能量都會花在準備自己打出非常高的水準，盡我一切力量，成為球隊獲勝的一部分，而其他所有事情都會隨時間推進顯現出來，這就是我想要的方式。」

2009年選秀會加入勇士的柯瑞，今年將是在勇士的第16個賽季，追平「阿根廷刺客」吉諾布里（Manu Ginóbili）和塞爾蒂克隊名將名將哈維契克（John Havlicek）並列史上第7；NBA效力單一球隊最長紀錄則是「德國司機」諾維茨基（Dirk Nowitzki）在獨行俠的21個賽季。

勇士休季期間並沒特別補強，湯普森（Klay Thompson）還轉投獨行俠隊，不過柯瑞仍有信心球隊能打出成功賽季，帶勇士證明能耐也是他持續前進的動力之一。

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