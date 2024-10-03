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NBA／讚大谷是最棒男人！八村壘：日本和洛杉磯都只關注他
MLB洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平今年打出「54轟59盜」史詩級賽季，同城NBA湖人隊日本混血前鋒八村壘（Rui Hachimura）也對大谷表現表達讚嘆。
大谷翔平本季只以指定打擊（DH）身分出賽，累積54轟、130分打點和59盜，打擊率0.310，整體攻擊指數（OPS）1.036，奪下國聯全壘打和打點王，且有望成為史上首位以DH身分拿下MVP的球員。
八村壘在媒體日提到大谷本季驚人的成就，「對於他我真的無話可說，他是最棒的男人！現在日本都只關注他，在洛杉磯也是一樣，真的太厲害了。」
「作為一名日本運動員，都在洛杉磯球隊效力，對我們來說是非常重要的事，我為他感到驕傲」八村壘說。
新賽季八村壘將和詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、里夫斯（Austin Reaves）與羅素（D'Angelo Russell）組成先發陣容，他也為新賽季設定目標，「差不多該看看總冠軍賽，我要朝這個夢想全力以赴。」
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