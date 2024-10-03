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NBA／讚羅斯為體能型控衛開路 昔日接班人莫蘭特送祝福

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
莫蘭特為剛宣布退役的羅斯獻上祝福。 美聯社
莫蘭特為剛宣布退役的羅斯獻上祝福。 美聯社

灰熊隊35歲後衛羅斯（Derrick Rose）在上周宣布高掛球鞋結束16年職業球員生涯，不少球員都在近日向他送上祝福，包括同樣身為體能勁爆型控球的灰熊隊友莫蘭特（Ja Morant）就在今天表示，羅斯有著很了不起的職業生涯，也為他這種類型的球員鋪平了道路，更重要的是能夠按照自己意願退休。

身為NBA史上最年輕的年度MVP獲獎者，羅斯生涯初期靠著勁爆的體能在聯盟打響名號，甚至讓聯盟為他設定「羅斯條款」，讓表現優異的年輕球員在結束新秀合約後就能獲得薪資上限更高的合約，造福了不少後進。

儘管羅斯生涯中期開始就受到傷勢困擾，讓他逐漸脫離聯盟一線球星的行列，但仍是以替補身分為騎士、灰狼、活塞、尼克和灰熊等隊伍效力，甚至是與被稱為羅斯接班人的莫蘭特在灰熊合作，只可惜莫蘭特受到場外風波影響遭到禁賽，讓兩人並未有太多在場上合作機會。

在羅斯於上周宣布退休後，莫蘭特也在今天受訪時表達對於羅斯的敬意，「他的職業生涯相當了不起，他是相當特別的球員，還擁有極佳天賦，相信大家都知道他對於這項運動的意義，也都知道他對那些擁有運動天賦的後衛具有什麼意義，他基本上就是為我們這樣的後衛開創了一條路。」

莫蘭特也強調，對於羅斯來說更重要的是能依照自己的意願選擇退休，而不是被環境所逼退，「這是我認為對他來說最棒的事情，也是你身為一名球員最希望能夠做到的事情，我要向他致敬。」

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