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NBA／不只想灌倒戈貝爾 溫班亞瑪還點名這兩人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
馬刺隊溫班亞瑪期待新賽季便更強。 法新社
馬刺隊溫班亞瑪期待新賽季便更強。 法新社

上季全票奪下NBA新人王的馬刺隊長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama），巴黎奧運助地主打進金牌戰，雖敗給衛冕軍美國隊和宣告自己持續學習，還宣稱「為未來的對手擔心」，迎接NBA新賽季前他更加碼透露，最想在這3位球員前灌籃，其中一位就是奧運時的隊友戈貝爾（Rudy Gobert）。

身高222公分的溫班亞瑪接受《CBS Sports》訪問時提到，面對最好的防守球員將是進攻端最大挑戰，因此最想灌籃的對手之一就是拿過4次年度防守球員的同胞戈貝爾。

「我認為雷納德（Kawhi Leonard）也是，因為這些球員是我很尊敬的防守球員，能在他們前灌籃感覺會難以置信。」溫班亞瑪點名完戈貝爾和雷納德後，將第3個名額給了魔術隊艾薩克（Jonathan Isaac），他解釋說：「我認為艾薩克的防守真的被低估了。」

戈貝爾和雷納德的防守功力都有獎項認證，戈貝爾上季又獲得年度防守球員，雷納德也是2度年度最佳防守球員；溫班亞瑪認為艾薩克也有入選年度最佳防守陣容的實力，不過健康狀況是艾薩克最大敵人，他近3個球季各只出賽34場、11場和58場，沒能達到至少65場才有資格角逐年度個人獎項的規則。

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