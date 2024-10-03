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NBA／獨行俠一哥唐西奇傳傷情 恐缺席熱身賽開幕戰

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇。 美聯社
唐西奇。 美聯社

獨行俠隊上季一路闖進總冠軍賽才不敵塞爾蒂克隊，當家球星唐西奇（Luka Doncic）休賽季還代表斯洛維尼亞出戰奧運資格賽。如今在季前傳出傷情，至少要休息一周，熱身賽開幕戰可能不會上場。

獨行俠今天宣布唐西奇本周在球隊訓練時左小腿挫傷，休養一周後將重新評估。據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）報導，目前不用擔心唐西奇缺席例行賽，不過10月8對灰熊的熱身賽，高機率不會上場。

唐西奇上季繳出場均33.9分9.8助攻9.2籃板的豪華數據，未能拿下個人生涯首座MVP，但在「體壇奧斯卡」ESPY獲選最佳NBA球員。

獨行俠休賽季交易掉哈德威（Tim Hardaway Jr.），得到優質綠葉葛萊姆斯（Quentin Grimes）。雖主力前鋒瓊斯（Derrick Jones Jr.）轉戰快艇，但網羅4冠神射手湯普森（Klay Thompson）和前鋒馬歇爾（Naji Marshall），後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）也回鍋，新賽季被看好再度爭冠。

Luka Doncic 獨行俠

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