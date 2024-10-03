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NBA／藍道首次遭交易心情平淡 妻子、兒子各有擔憂

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
三方交易完成，藍道今天正式告別尼克，也是第一次體驗被交易滋味。 美聯社
三方交易完成，藍道今天正式告別尼克，也是第一次體驗被交易滋味。 美聯社

灰狼與尼克、黃蜂的三方交易案在昨天拍板後，兩大明星前鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）與藍道（Julius Randle）也正式互換東家，而在被交易後一直保持低調的藍道，今天其妻子肯德拉（Kendra）也透露對於這次的交易案感到最難過的並非藍道到本人，而是被迫要轉學的兩個兒子。

藍道在這次的三方交易案中與迪文森佐（Donte DiVincenzo）、貝茲-裘普（Keita Bates-Diop）一同被送到明尼蘇達，將從熱鬧的紐約來到「北大荒」明尼蘇達。

儘管藍道與唐斯都是生涯首度遭到交易，不過灰狼將成為藍道生涯效力的第4支球隊，對於改披新球隊戰袍似乎也能以平淡心情面對，其妻子肯德拉就在社群上表示，「我的先生是NBA球員，他在訓練營開始前兩天被交易到灰狼，這是我們11年來第一次被交易，這對於一名NBA球員來說算是相當幸運的。」

肯德拉接著表示，在得知交易訊息後的第二天，她與藍道就飛到了明尼蘇達處理住宿與兩個兒子的學校問題，而最不能接受這次交易的就是必須轉學的兩名兒子，「這時機並不是太好，因為我們必須處理孩子的學校事宜，儘管這邊的學校和社區都很棒，但他們過去幾天都沉浸在悲傷之中。」

至於肯德拉也透露，自己在親身前往明尼蘇達後，對於那邊也感到相當滿意，「一開始我們聽到是明尼蘇達有點震驚，因為那是我們都不熟悉的地方，但當我們到那邊後，那裡的人對我們非常熱情和大方，儘管稍微冷了一點，但我最擔心的是那邊不知道有沒有很多好的餐廳。」

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