NBA／藍道首次遭交易心情平淡 妻子、兒子各有擔憂

灰狼與尼克、黃蜂的三方交易案在昨天拍板後，兩大明星前鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）與藍道（Julius Randle）也正式互換東家，而在被交易後一直保持低調的藍道，今天其妻子肯德拉（Kendra）也透露對於這次的交易案感到最難過的並非藍道到本人，而是被迫要轉學的兩個兒子。

藍道在這次的三方交易案中與迪文森佐（Donte DiVincenzo）、貝茲-裘普（Keita Bates-Diop）一同被送到明尼蘇達，將從熱鬧的紐約來到「北大荒」明尼蘇達。

Thank You, Julius. pic.twitter.com/iZBNbX19HX — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 2024年10月2日

儘管藍道與唐斯都是生涯首度遭到交易，不過灰狼將成為藍道生涯效力的第4支球隊，對於改披新球隊戰袍似乎也能以平淡心情面對，其妻子肯德拉就在社群上表示，「我的先生是NBA球員，他在訓練營開始前兩天被交易到灰狼，這是我們11年來第一次被交易，這對於一名NBA球員來說算是相當幸運的。」

肯德拉接著表示，在得知交易訊息後的第二天，她與藍道就飛到了明尼蘇達處理住宿與兩個兒子的學校問題，而最不能接受這次交易的就是必須轉學的兩名兒子，「這時機並不是太好，因為我們必須處理孩子的學校事宜，儘管這邊的學校和社區都很棒，但他們過去幾天都沉浸在悲傷之中。」

Kendra Randle says she and her family were ready to leave New York, and calls Minnesota ‘gorgeous’



“When we heard Minnesota, it was pretty shocking. Although we were so ready to leave New York, living in a condo with two kids is so hard.”



pic.twitter.com/100rXOsvWO — NBACentral (@TheDunkCentral) 2024年10月2日

至於肯德拉也透露，自己在親身前往明尼蘇達後，對於那邊也感到相當滿意，「一開始我們聽到是明尼蘇達有點震驚，因為那是我們都不熟悉的地方，但當我們到那邊後，那裡的人對我們非常熱情和大方，儘管稍微冷了一點，但我最擔心的是那邊不知道有沒有很多好的餐廳。」

A very New York Welcome 🗽 pic.twitter.com/vXb90Kt7LJ — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 2024年10月2日

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