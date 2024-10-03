NBA／太陽新賽季先發5人確定 教頭給諾基奇外線開火權

太陽隊休賽季找來名帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）擔任總教練，新賽季先發陣容已確定，中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）將嘗試更多三分球出手。

太陽上季缺乏合格控衛，休賽季用底薪簽下瓊斯（Tyus Jones），並給他先發保證。新賽季太陽先發5人是瓊斯、比爾（Bradley Beal）、布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）與諾基奇。

布丹霍澤過去執教老鷹時期與中鋒霍福特（Al Horford）合作，公鹿則是洛培茲（Brook Lopez），兩人都具備優異外圍投射能力。布丹霍澤透露新賽季將給諾基奇外線開火權，「有和他討論過，我們認為他可以有哪些進步和成長。最明顯的是，他可以是一名三分射手，我們將挑戰他的極限。」

太陽上季三分命中率第5，但出手數聯盟倒數第6，布丹霍澤打算增加球隊三分球產量。比爾透露布丹霍澤把他叫進辦公室看影片，「我明明有機會投三分，卻選擇突破，然後失誤，或是突破後投中距離。」

太陽雙星杜蘭特和布克都是著名的中距離大師，因此比爾認為太陽還是會投很多中距離，但他也提到，「那些冠軍球隊在三分出手數、命中數和命中率都名列前茅，為了更有競爭力，我們要投更多三分。」

商品推薦