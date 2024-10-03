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NBA／父子較勁成練球樂趣 戴維斯：詹姆斯被迫提升狀態

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人隊友們因為詹皇父子練習時的「較勁」，變得更加熱血沸騰！ 法新社
湖人隊友們因為詹皇父子練習時的「較勁」，變得更加熱血沸騰！ 法新社

湖人詹姆斯（LeBron James）、布朗尼（Bronny James）父子檔在今年夏天如願成為隊友後，一舉一動不僅受到外界關注，就連湖人隊友們都因為兩人的「較勁」變得更加熱血沸騰，明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）就透露，布朗尼的拚勁讓39歲的詹姆斯也不斷在提升自己的狀態。

相差20歲的詹姆斯與布朗尼將在新賽季成為聯盟史上首對搭檔出擊的父子檔，儘管對於這樣的新成就詹姆斯在近日受訪時都強調，並不會太過在意，不過湖人隊友們卻私下透露，兒子布朗尼的加入，讓原本對於訓練就相當嚴謹的詹姆斯，變得更加兢兢業業。

其中戴維斯就透露，詹姆斯父子在訓練時的互相較勁，已經成為湖人球員訓練時的一大樂趣，「今天布朗尼投進三分球後，大家都在誇讚他，不過詹姆斯隨後就跳出來吸引了大家的目光，並把它發洩在防守者身上，完成一次上籃。這就是我們看到的，儘管他們兩個沒有在場上對位，你依舊可以感覺到他們的彼此競爭，這就是我們想看到的。」

在上周的一場訓練賽中，詹姆斯更是在布朗尼的防守下成功得分，不過布朗尼也展現不認輸的一面，強調那次得分不能列入計算，「那一球他從底線切入，但裁判錯過了他的腳已經踩線，我成功讓他停下，不過裁判卻響哨了，事實就是不管他處在什麼樣的年代，他都會得到裁判的哨音。」

儘管父子連線將會是湖人新賽季的一大賣點，不過總教練瑞迪克（JJ Redick）強調，對於39歲的詹姆斯將會有更嚴謹的出賽計畫，尤其他今年夏天才帶領美國隊在奧運奪金，對於他的體能來說肯定是一大考驗，「我們會有一份非常明確的計畫，並在適當的時候跟大家分享這個計畫。」

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