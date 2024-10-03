NBA／三方交易成形 唐斯告別灰狼：你們激勵我成為最好球員

灰狼、尼克與黃蜂的三方交易案在今天正式拍板，身為交易核心的「狼王」唐斯（Karl-Anthony Towns）也在個人社群上正式向明尼蘇達與灰狼球迷告別，強調在明尼蘇達的這段日子，將永遠在他心中佔有特殊地位。

灰狼在日前傳出與尼克達成球隊當家球星唐斯的交易案，並在昨天確定由黃蜂成為交易第三方，其中灰狼將唐斯送出與尼克換取了藍道（Julius Randle）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）等人和交易權，整筆三方交易案將涉及8名球員以及4個選秀權、1個簽約權和部分交易現金。

而日前在得知交易傳聞後一度在個人社群上留下「刪節號」，似乎是對於被交易感到訝異的唐斯，今天也正式在社群上向灰狼球迷告別，他寫到，「9年前我以一個懷抱著夢想的年輕人身份來到明尼蘇達，當時我不知道這裡會成為我的家，而這裡的人會成為我的家人，但你們的愛、堅持與忠誠，推動了我的旅程，並激勵我成為最好的球員。」

To the Timberwolves Family:



Nine years ago, I arrived in Minnesota as a young man with a dream. Little did I know that this place would become my home, and its people would become my family. Your love, support, and unwavering loyalty have fueled my journey and inspired me to be… pic.twitter.com/PP1pGzvGcx — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) 2024年10月2日

唐斯緊接著也感謝隊友、教練和整個灰狼團隊給予他無數次的機會與經驗，讓他相當珍惜這一段革命情感，至於灰狼的球迷更是不論場內外都給予他相當多的力量，「你們將永遠在我心中佔有特殊的位置，謝謝你們所做的一切。」

而近日已經被拍到出現在尼克所在的紐約郊區進行訓練的唐斯，也預計在明天參加尼克的訓練營，並接受媒體訪問，至於尼克隊長布朗森（Jalen Brunson）也直言，已經開始思考唐斯加入的進攻計劃改變，「我已經開始考慮，因為當你每增添一項新的元素時，就會讓局面變得不同，這可能讓我們有新的進攻或是防禦手段。」

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