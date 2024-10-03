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NBA／三方交易成形 唐斯告別灰狼：你們激勵我成為最好球員

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
黃蜂加入完成三方交易，「狼王」唐斯正式告別灰狼。 路透通訊社
黃蜂加入完成三方交易，「狼王」唐斯正式告別灰狼。 路透通訊社

灰狼、尼克與黃蜂的三方交易案在今天正式拍板，身為交易核心的「狼王」唐斯（Karl-Anthony Towns）也在個人社群上正式向明尼蘇達與灰狼球迷告別，強調在明尼蘇達的這段日子，將永遠在他心中佔有特殊地位。

灰狼在日前傳出與尼克達成球隊當家球星唐斯的交易案，並在昨天確定由黃蜂成為交易第三方，其中灰狼將唐斯送出與尼克換取了藍道（Julius Randle）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）等人和交易權，整筆三方交易案將涉及8名球員以及4個選秀權、1個簽約權和部分交易現金。

而日前在得知交易傳聞後一度在個人社群上留下「刪節號」，似乎是對於被交易感到訝異的唐斯，今天也正式在社群上向灰狼球迷告別，他寫到，「9年前我以一個懷抱著夢想的年輕人身份來到明尼蘇達，當時我不知道這裡會成為我的家，而這裡的人會成為我的家人，但你們的愛、堅持與忠誠，推動了我的旅程，並激勵我成為最好的球員。」

唐斯緊接著也感謝隊友、教練和整個灰狼團隊給予他無數次的機會與經驗，讓他相當珍惜這一段革命情感，至於灰狼的球迷更是不論場內外都給予他相當多的力量，「你們將永遠在我心中佔有特殊的位置，謝謝你們所做的一切。」

而近日已經被拍到出現在尼克所在的紐約郊區進行訓練的唐斯，也預計在明天參加尼克的訓練營，並接受媒體訪問，至於尼克隊長布朗森（Jalen Brunson）也直言，已經開始思考唐斯加入的進攻計劃改變，「我已經開始考慮，因為當你每增添一項新的元素時，就會讓局面變得不同，這可能讓我們有新的進攻或是防禦手段。」

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