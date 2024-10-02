NBA／若對位湯普森不會心軟 格林：垃圾話+衝撞攻擊

在今夏與老東家勇士隊分道揚鑣後，湯普森（Klay Thompson）新賽季對上前隊友柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）的戲碼無疑是各界關注焦點，格林近日受訪也談到，儘管與湯普森是合作多年的兄弟，但只要他站在對手一方，就會毫不客衝撞他，甚至是用垃圾話問候。

湯普森透過先簽後換的方式轉戰獨行俠，不僅離開在隊上逐漸失去地位的勇士，也與好友柯瑞、格林走上成為對手之路，儘管雙方私下依舊維持不錯的情誼，但在新賽季的對決無疑仍是聯盟一大話題。

湯普森媒體日終於穿上獨行俠球衣亮相。 法新社

向來對於對手不留情面的格林，近日被問到與湯普森對決時，強調會拋開雙方間的情誼，甚至不惜在對位時讓這位老朋友感受到身體與語言上的「強度」，「毫無疑問我會撞向他的胸口，垃圾話也是自然要有的。儘管他是我的兄弟，但現在他不跟我們站在同一邊，而是跟對手在一起。」

勇士新賽季預計將與獨行俠進行3場賽事，包括11月12日湯普森將首度回到勇士主場出賽，屆時球迷會以何種方式迎接也是一大焦點；明年2月12日雙方將移師獨行俠主場碰頭，並在2月23日再度在勇士主場交鋒。

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