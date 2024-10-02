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NBA／溫班亞馬比菜鳥季增12公斤 坦言奧運金牌戰衝擊大

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪體重上比菜鳥球季足足增加了12公斤，預期將展現更勝以往的對抗性。 路透
溫班亞瑪體重上比菜鳥球季足足增加了12公斤，預期將展現更勝以往的對抗性。 路透

儘管在新秀賽季就展現出讓人期待的好表現，但馬刺隊明星長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在歷經巴黎奧運的洗禮後，對於生涯的第二個賽季更是做好充足準備，尤其體重上比菜鳥球季足足增加了12公斤，將展現更勝以往的對抗性。

身為NBA近年最受關注的新秀，溫班亞瑪在菜鳥球季就不斷刷新聯盟各項紀錄，而休賽季期間他更是披上法國隊戰袍，以地主身份帶領法國隊一路挺進到金牌戰，最終才敗在美國隊手中，以銀牌成績作收。

馬刺為新賽季所舉辦的媒體日，溫班亞瑪也被發現體格明顯比菜鳥球季變得更為壯碩，體重也比起去年媒體日時增加了近12公斤，而他也坦言經過奧運金牌戰的洗禮，確實讓他成長不少，「在奧運會上贏得比賽是非常艱難的，尤其是金牌戰，可能是我生涯打過最激烈的賽事，在經過這些體驗後，讓我知道自己的路還很長。」

馬刺總教練波波維奇（Greg Popvich）直言，FIBA的賽事確實帶給溫班亞瑪更多衝擊，「說實話，經歷過這些讓他更清楚自己應該付出些什麼，以及他將能得到什麼樣的回報，FIBA的賽事強度比NBA大上不少，所以對他來說，能打FIBA的比賽對於他來說是很棒的鍛鍊機會。」

馬刺後衛瓦賽爾（Devin Vassell）也說，這個夏天溫班亞瑪經歷一段很瘋狂的事情，「看著他不斷成長，甚至成為法國隊的頭牌，帶領起那支球隊，當面對美國隊那樣擁有詹姆斯（LeBron James）和一些偉大球員的隊伍時，他卻絲毫沒有退縮，這就是我們今年必須擁有的心態和態度。」

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