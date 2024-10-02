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NBA／灰熊傷兵噩夢重演？DPOY傑克森訓練營首日傳傷情
上季灰熊隊傷兵滿營，從西區第2跌落至倒數第3。新賽季有望迎來少主莫蘭特（Ja Morant）等主力回歸，但最佳防守球員（DPOY）傑克森（Jaren Jackson Jr.）又傳出傷情。
據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）報導，傑克森在首次訓練營因上籃時腿筋緊繃退場，總教練詹金斯（Taylor Jenkins）指出，「我們預計這是拉傷。」傑克森接下來會進行詳細檢查，確認傷勢嚴重程度。
除傑克森外，去年獲重用的側翼好手威廉斯（Vince Williams Jr.）左脛骨上半部有應力反應，例行賽前重新檢查。G.傑克森（GG Jackson II）8月底動刀治療右腳第五蹠骨骨折，將缺席賽季前2個月
灰熊上季長期受傷的主力球員有莫蘭特、貝恩（Desmond Bane）、史馬特（Marcus Smart）、克拉克（Brandon Clarke）和亞當斯（Steve Adams），已經能組出一套強悍的先發陣容。
灰熊今年2月將亞當斯交易到火箭隊，休賽季用選秀第9順位挑走華裔中鋒周志豪（Zach Edey），他被看好能獲得許多上場機會。
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