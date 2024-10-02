NBA／詹皇稱父子同隊是純粹的快樂 布朗尼下班只想遠離老爸

湖人隊詹姆斯（LeBron James）、布朗尼（Bronny James）父子檔在今年夏天成為隊友後話題不斷，尤其即將開打的新賽季開幕戰是否就會聯手出擊引發關注，布朗尼參加媒體日受訪時透露，父子倆整天待在一塊已經讓他覺得相處時間太多，下班後只想要趕快遠離父親。

湖人今年選秀會在第2輪選進布朗尼，完成詹姆斯與兒子連線的夢想，多數美國媒體也認為，在湖人與灰狼的新賽季開幕戰中，就能看到詹姆斯與布朗尼的父子連線一同登場，但知名媒體人查拉尼亞（Shams Charania）透露，新賽季布朗尼可能會有更多時間是在發展聯盟度過，並在NBA與發展聯盟中穿梭。

對於能夠完成與兒子成為隊友的夢想，詹姆斯坦言，訓練時確實有時會因此分心，「這對我來說就是純粹的快樂，但我只能代表自己發表意見，我為他感到驕傲。在過去一、兩周裡，有幾次我們在進行個人訓練時，我確實發生關注他而分心的狀況，他是一個男人，且已經準備好了。」

不過詹姆斯也透露，其實在離開球場後，兩人在家中確實沒有太多深度交流，「他在家時常常下樓來吃點東西，就回到房間去玩遊戲了，他們這個年紀的年輕人，確實跟爸爸不會有太多深度交流。」

布朗尼說下班後只想遠離老爸，詹姆斯也坦言，兩人在家中確實沒有太多深度交流。 美聯社

布朗尼也笑稱，因為跟詹姆斯成為隊友，讓他覺得兩人間的相處時間確實有點太多了，「下班後我們絕對不想在一起，我們兩個待在一起的時間真的太多了，所以下班後，我想要盡可能遠離他。」

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