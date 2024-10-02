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NBA／河村勇輝和周志豪重現經典身高差照 撞大谷背號是巧合

聯合新聞網／ 綜合報導
周志豪(左1)與河村勇輝(左2)致敬1987年寶兒(右2)與博格斯(右1)身高差合照。 截圖自<a href=
周志豪(左1)與河村勇輝(左2)致敬1987年寶兒(右2)與博格斯(右1)身高差合照。 截圖自

日本男籃當家控衛河村勇輝挑戰NBA，與灰熊隊簽下訓練營合約，他在媒體日與加拿大華裔球員周志豪（Zach Edey）拍定裝照，重現1987年博格斯（Tyrone Bogues）與寶兒（Manute Bol）經典身高差合照。

河村勇輝2022年進入日本B聯賽，首季就繳出場均19.5分8.5助攻成績，囊括MVP和新人王等6大獎項。去年河村在世界盃男籃面對芬蘭攻下25分9助攻，率隊上演奇蹟大逆轉後，開始受國際關注，由於身高僅172公分，也獲得NBA名將「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）稱讚。

河村勇輝今年夏天與灰熊簽下非保障性質的「Exhibit 10」合約，將在訓練營爭取正式合約。媒體日他與身高224公分的周志豪合照，一起拿著3顆球，致敬1987年160公分的博格斯與231公分的寶兒經典照，圖片引發網友熱議，博格斯本人也轉發認證。

河村勇輝選擇17號作為背號，與MLB道奇隊巨星大谷翔平相同，他受訪時表示，「其實選好背號後我才注意到，這是大谷翔平在棒球界的背號。雖然我在選號碼時沒想太多，但我覺得不能讓它（17號）蒙羞，」

河村勇輝

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