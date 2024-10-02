快訊

4市晚間8時同時宣布颱風假 基隆卻偷跑？蔣萬安說話了

昔挺太陽花、舉國旗！ 安溥手寫字賀中國國慶...網友全看傻

虛驚一夜？遲來的報復？伊朗轟擊以色列「無重大傷亡」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／連兩季膝傷報銷 公牛鮑爾期待開幕戰：我有全新的膝蓋

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
公牛鮑爾在媒體日上表示自己已恢復健康，期待開幕戰就上場。 路透
公牛鮑爾在媒體日上表示自己已恢復健康，期待開幕戰就上場。 路透

過去兩年都受膝傷所困，公牛隊後衛鮑爾（Lonzo Ball）今年最大目標就是順利復出登場，他在媒體日表示現在感覺很好，開心能和媒體見面，現在目標是開幕戰時能準備妥當。

26歲的鮑爾是2017年選秀會「榜眼」，但最近一場出賽紀錄已要回溯到2022年1月14日，之後他的左膝動過多次手術，包括罕見的雙軟骨移植手術。

鮑爾提到，自己的狀況罕見，過去沒聽過類似東山再起的案例，「所以我會是第一位，我們目前已經有過幾次對談，當然背靠背比賽現在幾乎已經不可能，絕對會有上場時間限制，我們還沒決定數字，但肯定會有。」鮑爾補充說，會和球團不斷討論身體狀況，他還形容自己幾乎是有一個「全新的膝蓋」，感覺肯定會有些不同，但自己感覺很好、很健康，希望能順利完成一整個球季。

2022年賽季轉戰公牛前，鮑爾在鵜鶘隊2個賽季，2021到22賽季還有場均14.6分、5.7助攻、4.8籃板表現，目前252場生涯出賽也有場均11.9分、6.2助攻、5.7籃板表現。

近3個賽季只出賽35場的鮑爾正向說，這段是自己的旅程，儘管不想受傷，發生後仍要面對並用最好方式去克服，「我試著保持專注，腳踏實地，盡我所能努力。」

Lonzo Ball 公牛

相關新聞

NBA／布朗尼談場上如何稱呼詹皇 揭與老爸單挑被打爆真相

史上首個同隊父子檔詹姆斯（LeBron James）與布朗尼（Bronny James）在季前媒體日上鬥嘴，互動相當可愛，展現好交情。 湖人舉辦媒體日，父子一起接受訪問，布朗尼被問到如何稱呼父親

NBA／開訓前先吃晚餐 瑞迪克比佛利山莊宴請紫金軍團

湖人隊正式展開訓練營前，全員先集合，新任教頭瑞迪克（JJ Redick）聚集球員在比佛利山莊共進晚餐，討論新賽季為球員們...

NBA／連兩季膝傷報銷 公牛鮑爾期待開幕戰：我有全新的膝蓋

過去兩年都受膝傷所困，公牛隊後衛鮑爾（Lonzo Ball）今年最大目標就是順利登場，他在媒體日表示現在感覺很好，開心能...

NBA／離開勇士是全新開始 湯普森：獨行俠具備一切奪冠條件

保有單節最多得分紀錄和單場最多三分球紀錄的頂尖射手湯普森（Klay Thompson），今夏決定離開效力13年的勇士，投向獨行俠的懷抱，可說是震動了聯盟。在今天迎接新賽季的媒體日上，改穿31號球衣的湯

NBA／灰狼與勇士不同之處？安德森：格林說我是中鋒

前鋒安德森（Kyle Anderson）休賽季離開灰狼，轉戰勇士。他今天在媒體日談到灰狼巨人陣與勇士小球陣的不同。 灰狼上賽季擁有戈貝爾（Rudy Gobert）、唐斯（Karl-Anthony

NBA／自曝首次與優秀控衛、長人搭配 喬治：滿腦子只想著贏球

費城76人隊在今年休賽季的自由市場上重金延攬明星前鋒喬治（Paul George），新球季他將與安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）組成全新三巨頭，而喬治本人也非常期待

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。