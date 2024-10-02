NBA／連兩季膝傷報銷 公牛鮑爾期待開幕戰：我有全新的膝蓋

過去兩年都受膝傷所困，公牛隊後衛鮑爾（Lonzo Ball）今年最大目標就是順利復出登場，他在媒體日表示現在感覺很好，開心能和媒體見面，現在目標是開幕戰時能準備妥當。

26歲的鮑爾是2017年選秀會「榜眼」，但最近一場出賽紀錄已要回溯到2022年1月14日，之後他的左膝動過多次手術，包括罕見的雙軟骨移植手術。

鮑爾提到，自己的狀況罕見，過去沒聽過類似東山再起的案例，「所以我會是第一位，我們目前已經有過幾次對談，當然背靠背比賽現在幾乎已經不可能，絕對會有上場時間限制，我們還沒決定數字，但肯定會有。」鮑爾補充說，會和球團不斷討論身體狀況，他還形容自己幾乎是有一個「全新的膝蓋」，感覺肯定會有些不同，但自己感覺很好、很健康，希望能順利完成一整個球季。

2022年賽季轉戰公牛前，鮑爾在鵜鶘隊2個賽季，2021到22賽季還有場均14.6分、5.7助攻、4.8籃板表現，目前252場生涯出賽也有場均11.9分、6.2助攻、5.7籃板表現。

近3個賽季只出賽35場的鮑爾正向說，這段是自己的旅程，儘管不想受傷，發生後仍要面對並用最好方式去克服，「我試著保持專注，腳踏實地，盡我所能努力。」

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