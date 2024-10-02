NBA／布朗尼談場上如何稱呼詹皇 揭與老爸單挑被打爆真相

史上首個同隊父子檔詹姆斯（LeBron James）與布朗尼（Bronny James）在季前媒體日上鬥嘴，互動相當可愛，展現好交情。

湖人舉辦媒體日，父子一起接受訪問，布朗尼被問到如何稱呼父親，他回答，「其實我現在還沒想這問題，如果真的要叫，可能是『Bron』，我想『Bron』是最簡單的方式。」

詹姆斯日前在社群媒體分享自己與布朗尼單挑，把他吃掉的畫面。布朗尼笑稱，「我看回放他踩線了，放過他，先別談這個。」詹姆斯反駁，「那個角度根本沒攝影機！」

布朗尼接著說，「沒事，我知道我防住了。」隨後詹姆斯命令，「告訴他們我也守住你了。」布朗尼繼續嘻皮笑臉，「那個犯規啦！你直接打我手。」他還笑說和詹姆斯打根本不可能得到哨音。

LeBron and Bronny trolling each other 😂🔥 pic.twitter.com/mDqDwU7hvU — NBACentral (@TheDunkCentral) 2024年9月30日

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