快訊

4市晚間8時同時宣布颱風假 基隆卻偷跑？蔣萬安說話了

昔挺太陽花、舉國旗！ 安溥手寫字賀中國國慶...網友全看傻

虛驚一夜？遲來的報復？伊朗轟擊以色列「無重大傷亡」

NBA／布朗尼談場上如何稱呼詹皇 揭與老爸單挑被打爆真相

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗尼(左)與父親詹姆斯(右)一同受訪。 美聯社
布朗尼(左)與父親詹姆斯(右)一同受訪。 美聯社

史上首個同隊父子檔詹姆斯（LeBron James）與布朗尼（Bronny James）在季前媒體日上鬥嘴，互動相當可愛，展現好交情。

湖人舉辦媒體日，父子一起接受訪問，布朗尼被問到如何稱呼父親，他回答，「其實我現在還沒想這問題，如果真的要叫，可能是『Bron』，我想『Bron』是最簡單的方式。」

詹姆斯日前在社群媒體分享自己與布朗尼單挑，把他吃掉的畫面。布朗尼笑稱，「我看回放他踩線了，放過他，先別談這個。」詹姆斯反駁，「那個角度根本沒攝影機！」

布朗尼接著說，「沒事，我知道我防住了。」隨後詹姆斯命令，「告訴他們我也守住你了。」布朗尼繼續嘻皮笑臉，「那個犯規啦！你直接打我手。」他還笑說和詹姆斯打根本不可能得到哨音。

Bronny James LeBron James 湖人

相關新聞

NBA／布朗尼談場上如何稱呼詹皇 揭與老爸單挑被打爆真相

史上首個同隊父子檔詹姆斯（LeBron James）與布朗尼（Bronny James）在季前媒體日上鬥嘴，互動相當可愛，展現好交情。 湖人舉辦媒體日，父子一起接受訪問，布朗尼被問到如何稱呼父親

NBA／開訓前先吃晚餐 瑞迪克比佛利山莊宴請紫金軍團

湖人隊正式展開訓練營前，全員先集合，新任教頭瑞迪克（JJ Redick）聚集球員在比佛利山莊共進晚餐，討論新賽季為球員們...

NBA／連兩季膝傷報銷 公牛鮑爾期待開幕戰：我有全新的膝蓋

過去兩年都受膝傷所困，公牛隊後衛鮑爾（Lonzo Ball）今年最大目標就是順利登場，他在媒體日表示現在感覺很好，開心能...

NBA／下班只想遠離老爸 詹姆斯坦言與布朗尼沒深入交流

湖人隊詹姆斯（LeBron James）、布朗尼（Bronny James）父子檔在今年夏天成為隊友後話題不斷，尤其即將...

NBA／離開勇士是全新開始 湯普森：獨行俠具備一切奪冠條件

保有單節最多得分紀錄和單場最多三分球紀錄的頂尖射手湯普森（Klay Thompson），今夏決定離開效力13年的勇士，投向獨行俠的懷抱，可說是震動了聯盟。在今天迎接新賽季的媒體日上，改穿31號球衣的湯

NBA／灰狼與勇士不同之處？安德森：格林說我是中鋒

前鋒安德森（Kyle Anderson）休賽季離開灰狼，轉戰勇士。他今天在媒體日談到灰狼巨人陣與勇士小球陣的不同。 灰狼上賽季擁有戈貝爾（Rudy Gobert）、唐斯（Karl-Anthony

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。