NBA／開訓前先吃晚餐 瑞迪克比佛利山莊宴請紫金軍團

湖人隊正式展開訓練營前，全員先集合，新任教頭瑞迪克（JJ Redick）聚集球員在比佛利山莊共進晚餐，討論新賽季為球員們打造的身份，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也讚許，這是「非常棒的第一天」，充滿細節。

瑞迪克前一天媒體日時曾提到，希望團隊是支有「效率」的隊伍，不論攻守兩端都是，他的晚餐邀約也獲得詹姆斯好評；今年夏天和湖人簽下一份4年3200萬美元合約的克里斯提（Max Christie）對晚餐約會也給很好評價，這位3年級小將說：「這是我們第一次真正以團隊身份齊聚一堂，瑞迪克和工作人員為我們準備一場大型演講，內容像是團隊價值、基本規則，可以讓每個人認同作為團隊想擁有的身份，成為更團結的整體。」

不過詹姆斯卻透露，對新球季的新團隊沒有任何期望，他接續說：「現在放任何期望在我們身上並不公平，我們唯一可以互相依賴的就是每天如何練習和努力。」

詹姆斯也提到，這個夏天和瑞迪克並沒花什麼時間討論的的執教新系統，只是不時會互相傳訊息，所以會和其他隊友一樣來接收新教練的指令。

「這對我們所有人都是一場碰撞，我們都要即時學習。」詹姆斯說。

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