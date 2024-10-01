NBA／離開勇士是全新開始 湯普森：獨行俠具備一切奪冠條件

保有單節最多得分紀錄和單場最多三分球紀錄的頂尖射手湯普森（Klay Thompson），今夏決定離開效力13年的勇士，投向獨行俠的懷抱，可說是震動了聯盟。在今天迎接新賽季的媒體日上，改穿31號球衣的湯普森坦言，達拉斯具備所有奪冠的條件。

「我感覺很棒。來到這裡是一個全新的開始，這讓我感到非常興奮，」談到加入獨行俠，湯普森彷彿重新找回打球的樂趣，他表示，「我愛這支球隊，我認為我們擁有奪冠的所有條件。」

儘管上季在勇士隊表現呈現起伏，特別是附加賽的低迷準頭，更讓外界質疑湯普森如今還剩多少價值；不過湯普森對自己依然充滿自信，相信能夠進一步提升獨行俠的進攻破壞力。

Klay Thompson is a Dallas Maverick pic.twitter.com/qA2Lj7KSDp — MavsMuse (@MavsMuse) 2024年9月30日

「穿上這件獨行俠隊球衣感覺太棒了。我認為我的比賽風格能很好補足獨行俠的隊型陣容，」湯普森表示，「尤其是外線，這給了球隊進攻體系一個全新的空間維度。這也是為什麼我一開始就決定要來到這裡，因為我看到球隊離總冠軍有多近。我們有再次去爭冠的機會。」

擁有唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）兩大持球核心的獨行俠，有了湯普森的外線牽制，將讓對手難以針對，團隊形成更有效率的進攻火網；同樣地，有著大傷陰影的湯普森，來到獨行俠後的角色勢必更加單純，攻守負擔相對於勇士也會更輕鬆一些。

「唐西奇的擋拆能力是我見過最好的，和他一起打球將會非常有趣，因為他總能吸引很多防守者注意，進而創造外圍空檔。」

談到如何融入球隊體系，湯普森直言：「我得盡快適應這些出色的進攻機會創造者，過去在勇士時期，我們的進攻是以傳遞球為基礎。」

「基本上你不能放給湯普森空檔，」唐西奇說道，「當我和厄文持球時，你不能放空檔給他，所以湯普森的加入對於我們場上空間拉扯很重要。」