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NBA／灰狼與勇士不同之處？安德森：格林說我是中鋒

聯合新聞網／ 綜合報導
安德森轉戰勇士。 美聯社
安德森轉戰勇士。 美聯社

前鋒安德森（Kyle Anderson）休賽季離開灰狼，轉戰勇士。他今天在媒體日談到灰狼巨人陣與勇士小球陣的不同。

灰狼上賽季擁有戈貝爾（Rudy Gobert）、唐斯（Karl-Anthony Towns）和里德（Naz Reid）3名優秀長人；反觀勇士主要輪替陣容中，魯尼（Kevon Looney）和傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）都只有206公分，與安德森相同。

媒體詢問安德森，「去年你的隊友是唐斯和戈貝爾，鋒線非常高大，現在這個陣容較小或不同，你怎麼看待這點？」

安德森直言兩隊非常不一樣，並提到格林（Draymond Green）對他說，「你現在是中鋒，不再是後衛了，你在這套進攻體系是中鋒。」安德森認為這是需要適應的點，他也自信表示，「我在這體系會很舒服，有時打4號位，有時打5號位。」

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