NBA／自曝首次與優秀控衛、長人搭配 喬治：滿腦子只想著贏球
費城76人隊在今年休賽季的自由市場上重金延攬明星前鋒喬治（Paul George），新球季他將與安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）組成全新三巨頭，而喬治本人也非常期待球季的到來以及與兩位明星搭檔聯手出擊。
「我認為這裡的每個人與負責的工作都在同一陣線上。這是一種真正的兄弟情誼，」喬治說，「你可以看出球員們很享受在這支球隊裡一起比賽。我想對我來說，這將是有趣的一年。」談到新隊友時也表示，自己很期待與安比德以及馬克西互相截長補短。
「我想，這是我第一次同時與一名如此優秀的控球後衛和大塊頭同場打球，」喬治分享他對另兩人的想像， 「對我們來說，就只是要互相搭配。沒有甚麼事情是能夠讓一個人去承擔壓力的。我們可以一起分擔場上的責任。我喜歡分享球，我喜歡積極得分。」
在訪問中，喬治更展現出對勝利的渴望，他表示時機正對，大家都一心想著要贏球，不計代價地想奪下勝利，滿腦子都只剩怎麼贏球，這也是現在所有人該專注的目標。
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