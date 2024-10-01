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NBA／詹姆斯高中戰袍拍出4千萬天價 創歷史新高紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯邁向生涯第22年。 法新社
詹姆斯邁向生涯第22年。 法新社

湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）在2002年就讀聖文森特-聖瑪麗高中所穿的球衣近期在拍賣會上以創紀錄的130萬美元（約台幣4142.3萬）成交，創下高中球衣的歷史紀錄。

這不是詹姆斯該件戰袍第一次拍賣出高價，早在2019年10月就以18.75萬美元的價格售出；2年後，球衣又進一步飆漲，以51.22萬美元的價格賣出，如今則是衝到破紀錄的130萬美元。據報導，出價得標的是一位私人收藏家，其確切身分尚未被確認。

時間回到22年前的2002年2月18日，年僅17歲的詹姆斯榮登《運動畫刊》的封面，超級高校生「雷霸王旋風」已經開始席捲全美。當時詹姆斯所穿的球衣與《運動畫刊》所拍攝的照片相符，封面標題「天選之人The Chosen One」更成了世紀經典；當天晚上，詹姆斯穿上這件球衣在比賽中得到32分。

以前所未有的注目度成為2003年選秀狀元的詹姆斯，就此開啟屬於他的王朝，連續20年入選明星賽，更成為史上首位累積「40000分、10000籃板、10000助攻」的球員，在3支不同球隊贏得4座總冠軍，累積無數榮耀，即使邁向生涯第22個賽季，「詹皇」依然未見衰退。

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