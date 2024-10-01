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NBA／41公分身高差引熱議 溫班亞瑪談CP3：小時候看的球員
馬刺隊連5年未打進季後賽，去年得到天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），未來一片光明。馬刺今年休賽季簽下資深控衛保羅（Chris Paul），他與溫班亞瑪最萌身高差引起球迷們討論。
身高183公分的保羅與224公分的溫班亞瑪一起拍攝定妝照，拍攝過程中兩人都忍不住笑場，球迷們紛紛討論起兩人身高差，並期待新賽季聯手的畫面。
溫班亞瑪受訪時談到與保羅交流的感受，「他是我小時候看過的球員，我對我們在這裡度過一周感到開心。所有人都學到很多，他第一天就盡力融入我們，並指導我們。」
馬刺休賽季引進保羅和前鋒巴恩斯（Scottie Barnes），兩人都是季後賽經驗非常豐富的球員，保羅受訪時談到想為馬刺帶來競爭力，「努力打球是一種天分，但還不夠。這支球隊展現過每天努力比賽和競爭的能力，但現在必須找到方法將這轉化成勝利。」
當被問到如何幫助溫班亞馬進步，保羅開玩笑地說，「教他怎麼扣籃。」他接著認真表示，「他作為新秀來到這，背負所有期望。他知道今年背負的期望，我想我能在他成長過程中提供幫助，盡可能幫他。」
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