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NBA／安比德瘦身超過10公斤 獎項榮譽放一旁專注拚季後賽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
費城新三劍客。 法新社
費城新三劍客。 法新社

今天夏天對安比德（Joel Embiid）來說可謂三喜臨門，一是費城重金迎來明星前鋒喬治（Paul George），一口氣組成全新三劍客搭檔，加上副手群亦有所補強，76人戰力直線飆升，有機會讓安比德嚐到分區冠軍賽的滋味。

其次則是代表美國隊出征巴黎奧運，完成金牌5連霸偉業；最後更是贏得球團3年1.93億美元的續約報價，成為聯盟史上第5位「5億男」。

經過國際大賽的洗禮，安比德從一開始的質疑，但後來四強賽關鍵發揮，獲益匪淺；延伸到備戰新賽季，安比德顯然已經準備用更好的狀態來因應嚴酷挑戰。

「我大概減輕了25到30磅（約11.3到13.6公斤）；但我還想要再瘦一點。我現在健康狀態很好，身體感覺很棒。」安比德說。

此外，安比德還強調新賽季的目標沒有明星賽、最佳陣容等，「這些都不重要，一切就為了季後賽。」

為了觸及目標，安比德甚至樂意把更多球權分給馬克西（Tyrese Maxey）和喬治，減少得分任務。「我對他們充滿信心，我關注的是如何讓他們發揮能力。」

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