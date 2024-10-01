NBA／擺脫連兩年一輪遊命運 安戴托昆波盼保持健康

上季公鹿大費周章迎來超級砍將里拉德（Damian Lillard），冀望能和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）激盪絕佳化學效應，無奈卻在最後重要時刻面臨「字母哥」掛傷號的狀況，連續兩年都在首輪飲恨出局。

今年夏天，安戴托昆波不僅完成終身大事，還率領希臘勇闖巴黎奧運；面對即將來臨的新賽季，他表示保持健康仍是重中之重。

「我盡可能照顧好自己身體，卻不幸地還是4月份出現傷病狀況，傷了小腿；總是會有這樣令人意想不到的時刻，你只能隨時做好準備，並且好好照顧自己身體。這就是我在今年休賽季所做的事情，因為我意識到這非常重要，如果你上不了場，贏球機會幾乎是零。」安戴托昆波在媒體會上表示。

針對下個賽季的目標，安戴托昆波決定不要太好高騖遠，「東區冠軍賽還是總冠軍賽？我想我們的目標得先突破首輪，就從這開始吧。」

有趣的是，當有記者問安戴托昆波覺得自己會是希臘神話中哪一位神？「字母哥」給了一個大家意想不到的答案。「阿芙羅狄蒂（Aphrodite）吧。她是掌管愛情與美麗的女神是吧。」這個回答也讓現場媒體大笑。