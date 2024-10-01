NBA／布朗森感性談尼克兩戰友離隊 被問到唐斯「裝不認識」
尼克隊將送走藍道（Julius Randle）和迪文森佐（Donte DiVincenzo）等籌碼，獲得灰狼隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns）。不過交易案尚未完成，因此尼克球員和教練在媒體日都不能提到唐斯的名字，布朗森（Jalen Brunson）反應相當逗趣。
尼克休賽季動作頻頻，續約阿努諾比（OG Anunoby）和布朗森，發動交易得到布里吉斯（Mikal Bridges）與唐斯，離開的主力球員有哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）、藍道及迪文森佐。
當被問到隊友離隊的消息，布朗森表示，「這消息太瘋狂了，我真的很感謝他們的友情，以及為這支球隊帶來的一切。我很感謝能和藍道建立關係，我們創造的回憶很有趣，真的很開心。」
「還有迪文森佐，他可是我婚禮的伴郎，這可以說明我們關係有多好。我真的愛他，我們會再見到他的，很快就會」布朗森說。
有媒體詢問是否和「Karl（唐斯）」打過招呼？布朗森回答，「不好意思能再說一次嗎？」媒體再問一次，布朗森反問：「誰是Karl？不知道他是誰，真的不知道。」
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