NBA／湯普森加入如虎添翼 唐西奇談新賽季：目標就是冠軍

上季闖進總冠軍賽，獨行俠和金盃差了3場勝利，今年補進有4枚冠軍戒的射手湯普森（Klay Thompson），團隊相信補上最後一塊冠軍拼圖，新賽季唯一目標就是總冠軍。

獨行俠今天舉行媒體日，當家球星唐西奇（Luka Doncic）被詢問要如何用一個單字來總結新賽季，他思考一下後回答說：「冠軍。這是我們的目標。」

生涯前13年都效力勇士的湯普森加入，為獨行俠追尋冠軍盃注入強心針，明星後衛厄文（Kyrie Irving）也說：「感覺我們的夢想更可行，因為他的到來。」厄文和湯普森是2011年選秀會「同梯」，也曾在美國隊當隊友，厄文說：「他為我們的冠軍願望增添了很大的價值。」

湯普森是獨行俠休賽季重要補強。 路透社

厄文強調，湯普森有豐富的冠軍資歷，儘管已經34歲，過去還有兩次嚴重運動傷害，但招牌的外線正是獨行俠需要。

獨行俠上季總冠軍賽5戰敗給塞爾蒂克隊，外線表現掙扎是落敗原因之一，團隊三分球命中率只有3成16。湯普森生涯外線命中率4成13，上季也仍有3成87，生涯三分球2481顆進球名列史上第6位。

唐西奇表示，對手不可能給湯普森有大空檔機會，空間將是團隊重點所在，至於其他化學變化，就等打完幾場比賽他再來分享。