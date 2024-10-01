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NBA／滿意勇士休賽季簽3綠葉！柯瑞和格林認為與2021年相似

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士休賽季補進安德森(左)、希爾德(中)和梅爾頓。 美聯社
勇士休賽季補進安德森(左)、希爾德(中)和梅爾頓。 美聯社

勇士隊休賽季追求喬治（Paul George）和馬卡南（Lauri Markkanen）計畫都落空，不過柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）都對替代方案感到滿意，並想起2021年休賽季操作，後來勇士奪下2021-22年賽季的總冠軍。

勇士休賽季失去湯普森（Klay Thompson），沒有補進其他球星，而是引進安德森（Kyle Anderson）、希爾德（Buddy Hield）和梅爾頓（De'Anthony Melton）3名即戰力綠葉球員。

格林(左)、柯瑞(右)。 美聯社
格林(左)、柯瑞(右)。 美聯社

格林今天受訪時提到2021年休賽季勇士簽下波特（Otto Porter Jr.）、畢耶利察（Nemanja Bjelica）和小裴頓（Gary Payton II），「我認為2022年能奪冠的原因是這些新加入球員，讓我們從附加賽球隊變成冠軍球隊。」

柯瑞也認同格林的看法，「這是一個不錯的比較，這些球員在聯盟經歷不同的狀況。我認為他們會很適合我們的球風，我們確實需要在進攻和防守上進步，展現不同面貌。」

Draymond Green Stephen Curry 勇士

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