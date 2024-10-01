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NBA／稱奧運奪金幫助大 詹姆斯父子同框：我有很棒的夏天

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
湖人隊今天舉行媒體日，詹姆斯父子倆一同穿上金色戰袍合影是焦點中的焦點。 美聯社
湖人隊今天舉行媒體日，詹姆斯父子倆一同穿上金色戰袍合影是焦點中的焦點。 美聯社

湖人隊今天舉行媒體日，即將迎接生涯第22個賽季的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和兒子布朗尼（Bronny James）成當然焦點，父子倆一同穿上金色戰袍合影，讓19歲的布朗尼形容是「瘋狂的感覺」。

39歲的詹姆斯本季是征戰NBA的第22個賽季，追平傳奇球星卡特（Vince Carter）締造的NBA紀錄，今年夏天剛率美國隊完成奧運5連霸的詹姆斯更說，現在感覺絕佳，「我有很棒的夏天。」

不只率美國奪下巴黎奧運金牌，詹姆斯還榮膺賽會MVP，職業新賽季更要和兒子一起寫下首對父子同場征戰的NBA紀錄。

詹姆斯表示，經過充實的休賽季，個人身體和心理狀況都極佳，「感覺真的很好，非常精實，充滿活力，期待明天開始上工。」詹姆斯還提到，沒有對未來想太多，專注在當下，「尤其布朗尼也在這裡，我不想把這一刻視為理所當然。」

布朗尼說與老爸詹姆斯同隊打球實在很瘋狂。 法新社
布朗尼說與老爸詹姆斯同隊打球實在很瘋狂。 法新社

布朗尼也形容父子同隊十分瘋狂，「看著我的爸爸在拍照，感覺像是『現在發生什麼事？』，這就是我的想法。」布朗尼補充說，極度感激有這樣的機會。

詹姆斯今年12月底就要滿40歲，他特別提到巴黎奧運4強賽擊敗塞爾維亞隊，以及金牌戰力退地主法國隊，形容兩場比賽就像「背靠背」驟死戰，讓他對籃球又產生不同想法。

「能打很有意義的比賽感覺很棒，在我這樣的年紀，我所擁有的經歷，仍能打出這樣的水準，這讓我更感覺到『OK，我還有很多能量』，我可以對球隊有很大幫助，不管是奪勝，或是拿下金牌，或是拿到歐布萊恩獎盃，或是不管什麼狀況，我仍能完成。」

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