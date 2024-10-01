NBA／勇士總管證實有在談提前續約 庫明加金髮亮相：順其自然

勇士隊前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）上季破繭而出，但還沒與勇士達成提前續約，他今天媒體日頂著一頭金髮受訪時表示，一切順其自然。

庫明加上季曾和勇士主帥柯爾（Steve Kerr）發生爭執，不過他隨後把握機會，獲得穩定上場時間，共出戰74場，平均出賽26.3分鐘，得到16.1分4.8籃板2.2助攻，表現備受外界肯定。

延長合約截止日是10月21日，如果沒達成協議，庫明加明年夏天將成為受限制自由球員。勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）證實在和庫明加和穆迪（Moses Moody）的經紀人談判中，「我們還有幾周時間，談判很積極且有建設性。不方便透露太多細節，無論是否有達成協議，我們都希望他們留下來。」

據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）報導，庫明加陣營追求5年2.24億美元頂級合約。當被問到是否會達成提前續約，庫明加回應，「我不知道會發生什麼，達成協議當然好，但那不是我關注的點。我很高興能在這開啟新賽季，這是我的第4年，一切順其自然發展。」