NBA／3年只出賽57場仍有自信 西蒙斯：人們忘記健康的我

籃網隊休賽季送走主力戰將布里吉斯（Mikal Bridges），新賽季戰績不被看好。不過球星西蒙斯（Ben Simmons）本季有望傷癒歸隊，他受訪時表示自己健康時打得很好。

西蒙斯的5年1.77億美元合約今年結束後到期，過去3季他傷勢不斷，總共只出賽57場，讓許多球迷相當失望和生氣。

當被問到新賽季的狀態，西蒙斯回應，「我認為人們忘記我健康時的樣子，我會打籃球，我打得蠻好的，對吧？」

西蒙斯上次拿下大三元是2013年1月17日對馬刺，不過他生涯累積33次大三元，與庫西（Bob Cousy）並列史上第14。西蒙斯也提到，「我沒打得這麼差，我是大三元第14名，身上還有很多潛力。」