NBA／傳奇名將穆湯波腦癌病逝 安比德悼念：這是難過的一天

搧出火鍋後搖搖食指，名人堂球星穆湯波（Dikembe Mutombo）的慶祝動作是籃球場的經典，但同樣畫面已成追憶，NBA台灣時間昨天深夜宣布，穆湯波因腦癌病逝，享年58歲。

穆湯波的家人兩年前就曾表示，穆湯波在亞特蘭大治療腦部腫瘤。昨天NBA公告，穆湯波在家人陪伴下走完人生最後一程。

NBA主席席佛（Adam Silver）在聲明中形容，穆湯波的人生耀眼奪目，「球場上，他是NBA史上最佳的阻攻和防守球員之一，下了場，他全心全意幫助他人。」

「沒人比穆湯波更有資格擔任NBA第一位全球大使，他是一位人道主義者，對籃球的熱愛可以對社區帶來正面影響，尤其是對他的祖國剛果民主共和國，以及整個非洲。」席佛也提到，個人有幸和穆湯波一同到世界各處，親眼感受傳奇球星的感染力，「他在NBA的比賽總是平易近人，他有感染力的無效、標誌性的搖手指，讓他受到每個世代的籃球迷喜愛。」

身高218公分的穆湯波是1991年選秀會第一輪第四順位被金塊隊相中，18個NBA球季共效力過金塊、老鷹隊、76人隊、籃網隊、尼克隊和火箭隊，2009年宣告高掛球鞋；他生涯拿過4次年度防守球員，入選過8次全明星賽，生涯抓下12359的籃板排史上第20，3289個阻攻更居史上第二，僅次於歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的3830個阻攻。

NBA 傳奇球星穆湯波曾在2015年造訪台灣。 聯合報系資料照

非洲傳奇球星病逝，來自喀麥隆的76人球星安比德（Joel Embiid）表達遺憾，「這是難過的一天，尤其是對我們非洲人來說，對全世界也是，因為除了他場上成就，我認為他場外更加亮眼。他是我景仰的人員之一，影響力不只球場，場下也是。他做了非常多好事，對很多人伸出援手，所以是我的榜樣，真的是很難過的一天。」

穆湯波也曾寫下NBA季後賽經典，他曾幫助排第8種子的金塊在1994年季後賽首輪淘汰頭號種子西雅圖超音速隊（雷霆隊前身），當時賽制是5戰3勝制，金塊成史上第一支寫下「老八傳奇」的球隊。

穆湯波2015年進入名人堂，他的55號球衣也被金塊及老鷹退休。