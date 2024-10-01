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NBA／會說9種語言、曾想學醫 穆湯波轉籃球路成就助人夢想

中央社／ 洛杉磯30日專電
NBA名人堂球星穆湯波病逝。 美聯社
NBA名人堂球星穆湯波病逝。 美聯社

NBA名人堂球星穆湯波（Dikembe Mutombo）病逝，生前是稱霸一方的「火鍋」阻攻王，搖手指動作震懾無數對手，但他最初赴美原本是為了讀醫學院，立志行醫救人。

NBA今天發布新聞稿，證實以火鍋阻攻聞名的名人堂球星穆湯波因腦癌病逝，享年58歲。

NBA名人堂球星穆湯波。 美聯社
NBA名人堂球星穆湯波。 美聯社

穆湯波球員時代以無情的火鍋、令對手害怕的防守能力稱霸籃下，但球場之外，他滿是無私的關懷，熱心慈善，一心回饋家鄉非洲剛果。

2015年穆湯波入選籃球名人堂，回顧自己的籃球路，感謝美國政府給他獎學金，使他有機會從非洲到美國讀大學。他原本計畫攻讀醫學，但有一件事改變了人生道路。

NBA名人堂球星穆湯波人生落幕。 美聯社
NBA名人堂球星穆湯波人生落幕。 美聯社

那是他7呎2吋（218公分）突出的身高。剛果出生的他，1987年獲得美國國際開發總署（USAID）獎學金，前往華府的喬治城大學（Georgetown University）讀醫學院。留美期間，他受到校隊名教頭湯普森（John Thompson）發掘，走上籃球路。

穆湯波後來在籃球場發光發熱，縱橫職業籃壇近20年，成為防守型中鋒的代表人物。他生涯18球季抓下1萬2359個籃板史上排名20；火鍋阻攻3289次，史上排名第2，僅次於歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的3830次。

NBA名人堂球星穆湯波。 美國聯合通訊社
NBA名人堂球星穆湯波。 美國聯合通訊社

儘管轉換跑道，棄醫投籃，穆湯波仍是擁有高學歷的籃球員。他剛到美國時，英文都不太會說，但他大學以語言及外交學位畢業，後來能說葡萄牙語與5種非洲語言等共9種語言，2010年獲得母校榮譽博士學位。

穆湯波想當醫生，初衷是回剛果民主共和國（DRC）行醫救人。但他不後悔走上籃球路，因為籃球使他有能力救更多人。

NBA名人堂球星穆湯波樂衷公益。 美聯社
NBA名人堂球星穆湯波樂衷公益。 美聯社

穆湯波成立基金會，2007年在剛果民主共和國首都金夏沙（Kinshasa）蓋了一間醫院，造福數十萬當地民眾。他在入選名人堂前向媒體說：「如果我不打籃球，我也不會有今日的影響力……我治療的病人比任何醫生一生治療的病患還多。」

穆湯波2009年退役之後，以慈善家身分行走世界，協助非洲家鄉人民改善生活。NBA總裁席佛（Adam Silver）在追悼他的聲明中，稱讚他「打從骨子裡是一個人道主義者」，運用籃球為人們帶來正向影響。

穆湯波曾訪問台灣。資料照
穆湯波曾訪問台灣。資料照

穆湯波是第3位來自非洲的NBA球員，在他之前，籃球在非洲並不風行。他為了幫助更多同胞，藉由籃球翻轉人生，協助NBA在非洲興建籃球場、學習中心、圖書館、學校、電腦中心等。

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