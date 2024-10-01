聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／名人堂球星穆湯波58歲過世 獲譽傳奇火鍋阻攻手

中央社／ 洛杉磯30日專電
美國職籃NBA名人堂球星穆湯波因腦癌過世，享年58歲。（歐新社）
美國職籃NBA名人堂球星穆湯波因腦癌過世，享年58歲。（歐新社）

美國職籃NBA名人堂球星穆湯波今天因腦癌過世，享年58歲；NBA總裁席佛稱他是史上最偉大阻攻手之一，賞火鍋之後的搖手指動作受到跨世代球迷喜愛。

穆湯波（Dikembe Mutombo）的家人2年前透露他罹患腦瘤，在亞特蘭大接受治療。NBA今天發布新聞稿追悼穆湯波，表示他在家人陪伴下離世。

穆湯波於1990年代到2000年代活躍籃壇，他在2009年退役，NBA生涯18球季，曾效力丹佛金塊、亞特蘭大老鷹、費城76人、紐澤西籃網、紐約尼克和休士頓火箭。

非裔的穆湯波來自剛果，畢業於華府的喬治城大學，NBA生涯3度拿下單季火鍋王，4度入選聯盟最佳防守球員、3度名列年度最佳陣容（All-NBA Team）前3隊，以及8次登上明星賽舞台。

穆湯波身高7呎2吋（218公分）主打中鋒，以出色的防守能力、火鍋阻攻聞名。他生涯1萬2359個籃板在NBA史上排名20；阻攻3289次，史上排名第2，僅次於歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的3830次。

NBA總裁席佛（Adam Silver）透過聲明稿說，穆湯波無疑是一位傳奇人物，「在球場上，他是NBA史上最偉大的阻攻者與防守員之一；在球場下，他投入全部心力幫助別人」。

穆湯波於2015年入選籃球名人堂，回顧他NBA生涯平均每場得9.8分、抓10.3籃板。穆湯波的球衣背號55號在金塊與老鷹兩隊永久退休。

穆湯波籃球生涯中，參與過經典季後賽戰役。1994年NBA季後賽西區首輪，在5戰3勝的對決中，穆湯波幫助第8種子金塊隊在先輸2場逆境下，後3場全贏，爆冷擊敗第1種子西雅圖超音速，寫下NBA季後賽史上首次第8種子淘汰頭號種子的紀錄。

穆湯波2009年退役之後，以慈善家角色在世界各地行善，協助非洲家鄉人民改善生活。

席佛指出：「沒有人比穆湯波更適合擔任NBA的首位全球大使。他打從骨子裡是一個人道主義者。他熱愛籃球運動為社區帶來的正向影響，特別是在他的家鄉剛果以及整個非洲大陸。」

穆湯波行善足跡遍及世界各地。席佛表示，穆湯波的慷慨與善心帶給人們希望，「多年來他總是願意參加NBA活動，帶著他具感染力的笑容、渾厚宏亮的聲音，以及深受跨世代球迷喜愛的招牌搖手指動作」。

延伸閱讀

一字之爭！賣火鍋的「享牛」收到KTV「享溫馨」存證信函

NBA／騎士保留核心繼續衝擊東區 米契爾：我們具奪冠競爭力

NBA／火箭21歲小將宣布退休 原因是為了追隨耶穌

NBA／無預警被灰狼送走 唐斯團隊強調從沒主動要求交易

相關新聞

NBA／名人堂球星穆湯波58歲過世 獲譽傳奇火鍋阻攻手

美國職籃NBA名人堂球星穆湯波今天因腦癌過世，享年58歲；NBA總裁席佛稱他是史上最偉大阻攻手之一，賞火鍋之後的搖手指動...

NBA／火箭21歲小將宣布退休 原因是為了追隨耶穌

現年21歲的葛里芬（AJ Griffin）休賽季才被老鷹交易到火箭隊，沒想到突然傳出退休消息，不少球迷感到震驚。葛里芬今天正式宣布退休，並說明原因。 葛里芬父親（Adrian Griffin）曾

NBA／騎士保留核心繼續衝擊東區 米契爾：我們具奪冠競爭力

克里夫蘭騎士隊的當家球星米契爾（Donovan Mitchell）在休賽期與球隊簽下了一份為期3年、價值1.5億美元（約台幣47.4億）的頂薪續約合約，包含2027-28賽季的球員選項。這一續約決定也

NBA／運鈔車開出來！攻守屬性獨一無二 葛登盼續約金塊

金塊前場悍將葛登（Aaron Gordon）對於離開丹佛並不著急。日前，金塊隊與這位攻守主力表達了雙方希望完成提前續約的共同意願。29歲的葛登已經有資格與球隊協商並簽署一份最長為期4年的合約。

NBA／馬刺二哥瓦賽爾右腳手術 將缺席新球季初期比賽

據馬刺官方消息，陣中主力後衛瓦賽爾（Devin Vassell）由於要治療右腳第三蹠骨出現應力性骨折狀況，預計要接受手術，可能會缺席新賽季初期的比賽。 瓦賽爾上季尾聲就因右腳傷勢被迫缺席比賽，整

NBA／2年900萬美元綁定 鵜鶘「神偷」後衛提前續約

根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，效力鵜鶘的「神偷」後衛艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）已經和球團達成提前續約協議，雙方將簽下2年900萬美元（約台幣2.84億）的合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。