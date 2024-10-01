NBA／名人堂球星穆湯波58歲過世 獲譽傳奇火鍋阻攻手

美國職籃NBA名人堂球星穆湯波今天因腦癌過世，享年58歲；NBA總裁席佛稱他是史上最偉大阻攻手之一，賞火鍋之後的搖手指動作受到跨世代球迷喜愛。

穆湯波（Dikembe Mutombo）的家人2年前透露他罹患腦瘤，在亞特蘭大接受治療。NBA今天發布新聞稿追悼穆湯波，表示他在家人陪伴下離世。

穆湯波於1990年代到2000年代活躍籃壇，他在2009年退役，NBA生涯18球季，曾效力丹佛金塊、亞特蘭大老鷹、費城76人、紐澤西籃網、紐約尼克和休士頓火箭。

非裔的穆湯波來自剛果，畢業於華府的喬治城大學，NBA生涯3度拿下單季火鍋王，4度入選聯盟最佳防守球員、3度名列年度最佳陣容（All-NBA Team）前3隊，以及8次登上明星賽舞台。

穆湯波身高7呎2吋（218公分）主打中鋒，以出色的防守能力、火鍋阻攻聞名。他生涯1萬2359個籃板在NBA史上排名20；阻攻3289次，史上排名第2，僅次於歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的3830次。

NBA總裁席佛（Adam Silver）透過聲明稿說，穆湯波無疑是一位傳奇人物，「在球場上，他是NBA史上最偉大的阻攻者與防守員之一；在球場下，他投入全部心力幫助別人」。

穆湯波於2015年入選籃球名人堂，回顧他NBA生涯平均每場得9.8分、抓10.3籃板。穆湯波的球衣背號55號在金塊與老鷹兩隊永久退休。

穆湯波籃球生涯中，參與過經典季後賽戰役。1994年NBA季後賽西區首輪，在5戰3勝的對決中，穆湯波幫助第8種子金塊隊在先輸2場逆境下，後3場全贏，爆冷擊敗第1種子西雅圖超音速，寫下NBA季後賽史上首次第8種子淘汰頭號種子的紀錄。

穆湯波2009年退役之後，以慈善家角色在世界各地行善，協助非洲家鄉人民改善生活。

席佛指出：「沒有人比穆湯波更適合擔任NBA的首位全球大使。他打從骨子裡是一個人道主義者。他熱愛籃球運動為社區帶來的正向影響，特別是在他的家鄉剛果以及整個非洲大陸。」

穆湯波行善足跡遍及世界各地。席佛表示，穆湯波的慷慨與善心帶給人們希望，「多年來他總是願意參加NBA活動，帶著他具感染力的笑容、渾厚宏亮的聲音，以及深受跨世代球迷喜愛的招牌搖手指動作」。