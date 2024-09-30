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NBA／騎士保留核心繼續衝擊東區 米契爾：我們具奪冠競爭力

聯合新聞網／ 綜合外電報導
騎士花大錢續留主力陣容，目標希望能夠闖出東區。 路透社
騎士花大錢續留主力陣容，目標希望能夠闖出東區。 路透社

克里夫蘭騎士隊的當家球星米契爾（Donovan Mitchell）在休賽期與球隊簽下了一份為期3年、價值1.5億美元（約台幣47.4億）的頂薪續約合約，包含2027-28賽季的球員選項。這一續約決定也展現了他對球隊的忠誠和對球隊未來的信心。

在接受採訪時，米契爾坦言，直到真正簽下合約那一刻，他的承諾才算落實。他表示：「自從被交易到這裡，我才真正瞭解克里夫蘭這座城市。我愛這裡的人民、球迷的熱情、球隊組織以及我的隊友們。我們正在不斷取得成功，並且建立球隊文化和持續成長。我始終相信，想要奪冠需要時間和積累，我們正在朝著這個方向前進。」

騎士在今年休賽季陸續留下米契爾（Donovan Mitchell）、莫布里（Evan Mobley）、艾倫（Jarrett Allen）與奧科羅（Isaac Okoro）等主力核心，期盼以原班人馬之姿繼續衝擊東區戰場。

面對新賽季即將來臨，米契爾可說是充滿信心。他認為，當球隊健康時，他們絕對是總冠軍的有力競爭者。「去年我們在很多方面都有所成長。現在的挑戰是如何在82場例行賽和季後賽中保持這種比賽風格。我相信我們的發展，相信我們的飢渴和意志。我們還有很多需要完成的目標。」

而為了因應新賽季更加嚴酷的挑戰，米契爾在休賽季期間更專注於提升身體狀態。他表示：「除了場上的訓練，我更加關注如何保持身體健康的細節。我開始聘請全職的私人廚師，確保飲食健康。我相信，只要能照顧好自己的身體，籃球方面自然會有所提升。」

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