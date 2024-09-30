TPBL／休季和林書豪練球 華裔金德偉加盟雲豹

桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布迎接隊史首位華裔球員，球團正式簽下金德偉（Derek King），補足後場空缺。

金德偉主打得分後衛，可望為球隊補足後場空缺，球團營運長顏行書說：「金德偉在防守端相當積極強悍，外圍投射也有一定水準，相信他的到來能為團隊戰力增添保險！」

金德偉身高190公分，現年31歲，曾為NCAA一級名校加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）出賽兩季，2018到20年期間分別效力東南亞職業籃球聯賽（ABL）澳門黑熊隊與澳門戰狼隊，近年則先後加入福爾摩沙夢想家、台中太陽隊，並於今年暑假期間效力亞洲巡迴（TAT）的香港梵塔黑龍隊，征戰過亞洲多個不同職籃聯盟的資歷，也正是營運長顏行書網羅他的原因之一，期待借重他的豐富經驗，補足陣中後衛人手短缺的問題。

即將加入桃園台啤永豐雲豹，並成為隊史首位華裔球員的金德偉說：「非常感激能夠再次重返台灣，很榮幸有機會能加入這個大家庭，期許自己這幾年所累積的沙場經驗，能夠幫助到球隊，為團隊帶來更多活力。」

TPBL台灣職業籃球大聯盟將於10月下旬正式點燃戰火，金德偉也透露自己最期待與新北國王的林書豪、福爾摩沙夢想家的忻沃克交手，他說：「休賽季在美國期間就經常與林書豪一同訓練，另外忻沃克是我非常好的朋友，很期待跟他們以及其他各隊的好手對決，我會盡全力為球隊贏下更多比賽，也請球迷們一起為桃園台啤永豐雲豹加油！」