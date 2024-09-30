NBA／火箭21歲小將宣布退休 原因是為了追隨耶穌

現年21歲的葛里芬（AJ Griffin）休賽季才被老鷹交易到火箭隊，沒想到突然傳出退休消息，不少球迷感到震驚。葛里芬今天正式宣布退休，並說明原因。

葛里芬父親（Adrian Griffin）曾在聯盟打滾10個賽季，2023-24賽季接掌公鹿隊兵符，不料只帶43場就被換掉。葛里芬出生於名校杜克大學，2022年NBA選秀會第16順位被老鷹選中，菜鳥年就有大量機會，出賽72場（12場先發），平均上場19.5分鐘，得到8.9分2.1籃板，三分命中率39%。

不過葛里芬第2個賽季跌出輪替，只打20場，平均上場8.6分鐘，拿下2.4分0.9籃板，休賽季因三方交易被送往火箭。

葛里芬今天自己宣布退休，他也解釋原因，「我放棄籃球去追隨耶穌，離開籃球能讓我全職從事事工，並全心侍奉主。」